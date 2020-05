Décès d’Alassane Ly à Donka : Qu’est-ce qui s’est passé ?

CONAKRY-Le décès d’Alassane Ly à Donka continue de défrayer la chronique. Ce quadragénaire qui vivait aux Etats-Unis rentré a été admis à l’hôpital Donka alors qu’il était dans un état critique.

Pris en charge au service de réanimation, il a commencé à aller mieux lorsqu'il a été placé sous assistance respiratoire. Ils ont commencé les soins de base contre le paludisme. Ils ont fait le test puis ils sont venus convaincre son frère de le laisser se faire soigner comme les malades du COVID. Ce dernier a dit qu’il demande à voir les résultats. Ils ont répondu qu'en attendant que les résultats sortent son frère doit avoir des soins. Ils ont commencé à faire les soins, mais difficilement, il a accepté ça. Mais dès qu’ils ont commencé à faire les soins contre le COVID, son état s’est amélioré et a commencé à manger et à échanger avec tout le monde. Ils ont demandé à son frère de rentrer. Ce que M. Ly n'a pas accepté. Finalement, on l’a forcé à partir. Il a laissé son frère qui était branché sous le respirateur et qui allait mieux.

Quand il est revenu, on ne l’a pas laissé rentrer. Et personne ne décrochait ses appels. Difficilement il est rentré et il est venu trouver que son frère était dans un état critique. On ne lui a donné aucune explication. Il a laissé son frère qui allait mieux et quelques heures après son frère a rendu l’âme. (…) Il a encore des images et des vidéos de son frère qui expliquait sa situation et comment il se sentait », a expliqué une source proche de la famille.

Joint parAfricaguinee.com les responsables de l’ANSS n’ont pas répondu.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114