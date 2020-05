Sollicitation de Manifestations d’Intérêt : Recrutement d’un Spécialiste en passation de marchés pour le projet EGTACB/UCEP

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE, D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (EGTACB-FA)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES POUR LE PROJET EGTACB/UCEP

Date de début : 04 Mai 2020 Date limite : 19 Mai 2020

La Banque mondiale a octroyé à la Guinée en juillet 2017, un don de 22 millions USD pour financer le projet d’assistance technique et de renforcement des capacités pour la gouvernance économique (EGTACB). Il s’agit d’un financement additionnel qui fait suite à la mise en œuvre satisfaisante d’un premier financement entièrement décaissé, de 10 millions USD sur la période 2012-2017. Aligné sur le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020),

L’objectif du Projet est de moderniser la gestion des ressources humaines et financières publiques et de renforcer les capacités statistiques du pays. Le projet comprend quatre (4) composantes à savoir : (i) renforcement de la gestion des dépenses publiques de base ; (ii) amélioration de la gestion des ressources humaines ; (iii) renforcement des capacités statistiques ; et (iv) soutien à la mise en œuvre du projet. Sa durée de mise en œuvre est de 3 ans et six mois sur la période allant de 2018 à 2021.

L’UCEP est dirigée par un Coordonnateur de projet qui bénéficie de l’assistance d’une équipe centrale composée, entre autres : (i) d’un responsable administratif et financier, (ii) d’un spécialiste de la passation des marchés et d’un assistant en passation des marchés, (iii) d’un spécialiste du suivi et évaluation et (iv) d’un comptable.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet EGTACB, l’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) souhaite recruter un Spécialiste en Passation des Marchés (SPM).

I.DESCRIPTIF DU POSTE :

I.1 RESPONSABILITES DU CONSULTANT

Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur de l’UCEP il est chargé, principalement, de superviser, gérer et suivre les activités de passation des marchés en conformité avec les accords légaux du Projet (Accord de crédit/Don IDA et Accord subsidiaire), les directives de l’IDA applicables en la matière, le Code des Marchés publics guinéen et le manuel de procédures.

A cet effet, il a les responsabilités suivantes :

- Mettre sur pied la fonction de passation des marchés ;

- Tenir les instruments de base de la passation de marchés ainsi que les documents de gestion des marchés conformes aux exigences des accords légaux ainsi que le manuel de procédures du projet validé par la Banque Mondiale ;

- Mettre en place des outils de préparation et de gestion des marchés adaptés aux besoins du projet, dont le plan annuel de passation des marchés et sa mise à jour périodiquement ;

- Développer des mécanismes de suivi de l’exécution des contrats ;

- Développer les mécanismes, procédures et pratiques nécessaires à l’intégrité du système de passation des marchés dont le système de classement.

- Fournir au Coordonnateur tout appui nécessaire à la bonne mise en œuvre du Projet.

I.2 NATURE ET ÉTENDUE DES SERVICES DU SPÉCIALISTE EN PASSATION DES MARCHÉS:

Entre autres tâches, le Spécialiste en Passation des marchés sera :

- Responsable de la mise en place d’un système simple de gestion de la passation des marchés

- Responsable de la planification des opérations de passation des marchés, du suivi de l’avancement de ces opérations et de l’analyse des écarts entre les réalisations et le plan de passation des marchés.

- Responsable du processus d’acquisition des biens et services ;

- Chargé de préparer et coordonner le calendrier d’acquisition des services de consultants et de biens et travaux pour le projet ;

- Responsable de l’établissement de tous les rapports d’activités trimestriels, annuels sur les marchés ou autre document sur la passation de marchés que les bailleurs pourraient demander dans le cadre de l’exécution du projet ;

- Chargé de mettre en place un système de classement des dossiers de passation des marchés qui inclura pour chaque marché tous les documents relatifs à ces marchés y inclus les documents relatifs aux paiements, en vue de permettre toute revue a posteriori de l’IDA.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES:

ü Pour la Programmation:

- Préparer puis tenir à jour le plan de passation des marchés suivant un modèle jugé acceptable par la Banque Mondiale, avec les estimations prévisionnelles et les modes de passation des marchés selon les termes des accords signés avec le Bailleurs de Fonds à travers l’outil STEP ;

- Concevoir et mettre en place une base de données de fournisseurs, et développer des statistiques de gestion qui permettront aux bailleurs de mesurer le niveau de performance de l’équipe chargée de la passation des marchés ;

- Ouvrir et tenir à jour les bordereaux des prix unitaires les plus usuels (à partir de consultations des fournisseurs) ;

- Elaborer et tenir à jour la liste détaillée et chiffrée des acquisitions de biens et services prévues sur les financements du projet pour toutes les composantes et finaliser avec celles-ci les caractéristiques et spécifications techniques.

ü Pour la préparation des documents d'appels d'offres et la mise en œuvre de la passation :

- Préparer et faire publier les avis d'appel d'offres et avis de manifestation d’intérêt ;

- Faire le suivi des marchés auprès de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ;

- Finaliser les dossiers d’appel d’offres, les dossiers de consultation de consultation restreinte et les demandes de propositions (suivant les modèles fournis par l’IDA) et les transmettre à la non objection de l’IDA, lorsque requis ;

- Procéder au lancement des appels d’offres ;

- Préparer les rapports d’évaluation et les contrats ;

- Traiter la procédure de passation des marchés conformément aux accords légaux du Projet, aux directives des partenaires au développement et aux dispositions des manuels de procédures ;

- Veiller à la bonne gestion des appels d’offres en cours ;

- Superviser et contrôler l’évaluation des offres et propositions reçues ;

- Veiller aux étapes du processus de passation des marchés (ouverture des plis, évaluation des offres et attribution des marchés, les visas et signatures, enregistrements et notification) conformément aux procédures de la banque ;

- Élaborer les procès-verbaux d’ouverture des plis et les rapports d’évaluation des offres suivant les modèles de la Banque Mondiale et formuler un avis ;

- Veiller à s'assurer que ceux-ci reçoivent les approbations nécessaires de l’IDA lorsque requis ;

- Assister le Coordonnateur du Projet dans les négociations et la gestion des contrats en vue du respect des clauses contractuelles.

ü Pour l'exécution des marchés :

- Veiller à ce que les engagements sur les marchés soient systématiquement communiqués au chargé de la gestion administrative et financière du Projet ;

- Veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que l'exécution des contrats soit supervisée suivant les exigences spécifiques de chacun d’eux ;

- Organiser les commissions de réception des biens, travaux et services en s'assurant que les articles, biens et services reçus sont corrects pour ce qui est de la qualité et de la quantité et qu'ils sont conformes aux spécifications et termes de référence.

- Prendre les mesures nécessaires pour que les biens soient livrés et entreposés en sûreté aux endroits et aux dates précisées conformément aux dispositions des marchés.

ü Pour le respect des accords avec les partenaires au développement :

- Veiller à ce que les procédures décrites dans les accords avec les partenaires au développement soient respectées à tous les stades de la procédure d'acquisition des biens et services.

- Veiller à une prise en compte des seuils de passation et de revue préalable fixés dans les accords de financement dans tout le processus de passation des marchés ;

- Contribuer à l’élaboration des rapports périodiques et annuels du projet.

ü Incompatibilité avec certaines fonctions d’exécution :

Afin d’éviter les situations potentielles de conflit d’intérêt qui pourraient ne pas lui permettre de donner un avis objectif dans le seul intérêt du client, le SPM :

- Ne sera pas membre-évaluateur de la Commission des Marchés auxquelles elle apporte un conseil utile pour le respect des règles et les appuis dans le reportage ;

- Ne devra pas participer aux opérations d’exécution du marché ;

- Ne devra pas être dans une position de gestionnaire comptable de matières.

ü Rôle de conseil auprès du Coordonnateur :

Dans sa mission au sein de l’équipe, le SPM apportera un conseil utile à tous les membres de l’équipe dans :

- La phase d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et de proposition d’attribution du marché ;

- L’assistance à la réponse aux demandes de clarification des soumissionnaires ;

- La réponse aux commentaires de la Banque et de tout autre bailleur de fonds ;

- Les propositions de solution alternative lorsqu’un problème de passation des marchés ne peut être résolu à l’interne ;

- L’examen de toute correspondance arrivée ou départ concernant la passation des marchés soumise à son appréciation afin de s’assurer que le courrier a reçu le traitement adéquat dans le parfait respect des règles ;

- L’interprétation des clauses du contrat en cas de différend pendant l’exécution du contrat ;

- Apportera un éclairage en cas de contentieux dans l’interprétation des clauses du contrat.

OBLIGATIONS DU SPÉCIALISTE EN PASSATION DE MARCHÉS:

Le SPM assurera en temps voulu (i) la production régulière des mises à jour du plan de passation des marchés du projet via STEP, (iii) les rapports d’activité conformément au contrat, et (iii) la qualité des dossiers de passation des marchés et des rapports, y compris ceux soumis à l’avis de non objection de la Banque.

Le SPM remettra au Coordonnateur un rapport d’activités à chaque trimestre, à chaque fin d’année, à l’issue des missions et un rapport final en fin de mandat. Ces rapports comprendront en outre les recommandations du comptable sur les décaissements et devront être déposés en deux exemplaires. Les modèles de documents de passation des marchés à fournir sont ceux définis par l’IDA.

OBLIGATIONS DU PROJET:

L’administration remettra au SPM l’ensemble des documents, dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle remettra également à la disposition du SPM, les locaux et équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation de service.

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET ACADEMIQUES REQUISES:

Le candidat doit :

· Avoir un diplôme minimum (BAC + 4) en Passation de marchés, Ingénierie, Droit des affaires, Droit Public, Economie ou Gestion, ou tout diplôme équivalent. Avoir une formation Spéciale en procédures de Passation des Marches serait un atout.

· Avoir une solide expérience d’au moins cinq (5) ans en Passation des marchés dont : (i) au moins trois (3) ans en qualité de Spécialiste en Passation de Marchés, sur un projet financé par les Banques ou Institutions multilatérales de développement ou (ii) quatre (4) ans au moins en tant qu’Analyste Passation des Marches de projets de développement financés par les Banques ou Institutions multilatérales de développement ;

· Avoir une expérience au cours des cinq dernières années sur les règles et procédures de la Banque Mondiale serait un atout ;

· Avoir une bonne maitrise des principes, règles et procédures régissant la passation des marchés ;

· Avoir une aptitude à communiquer oralement et verbalement aussi bien avec les responsables du projet, que la hiérarchie et les collègues ;

· Avoir une connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communication) ;

· Avoir une bonne aptitude pour le travail en équipe ;

VI.LIEU ET DUREE DE LA MISSION :

Le contrat aura une durée initiale de si (6) mois renouvelable par reconduction pendant une période maximale égale à la durée du projet et sous-réserve de performance.

VII.PROCEDURE ET METHODE DE SELECTION :

Le SPM du projet sera sélectionné suivant les méthodes de sélection des consultants individuels définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de la Banque mondiale de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et Août 2018.

Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier avec l’administration en charge du projet. Dans le cas où un candidat fonctionnaire serait retenu, il ne pourra signer son contrat de consultant sur financement de la Banque mondiale que s’il fournit l’acte de la Fonction Publique qui met fin à sa rémunération en tant que fonctionnaire de l’Etat.

VIII.DOSSIERS ET DEPOT DE CANDIDATURE :

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être accompagnées d’une lettre de motivation adressée au Coordonnateur de l’UCEP, d’un curriculum vitae (CV) détaillé et signé par le candidat, les copies des diplômes et attestations de formation, les références attestant les anciennes expériences ou attestations de travail à envoyer par mail à l’adresse wansansenior@hotmail.com et au plus tard le 12 Mai 2020 à 16 h 00 mn TU.

Les dossiers de candidature, sous plis fermé, avec la mention « Recrutement pour le poste de SPM du Projet EGTACB/UCEP » peuvent être déposés à l’adresse suivante : Secrétariat central du Ministère du Plan et du Développement Economique à l’Attention du Coordonnateur de l’UCEP, Immeuble KPC 7ème étage au quartier Almamya commune de Kaloum-Conakry Tel- (00224) 623 26 14 96 ou envoyer par mail à l’adresse : wansan.bah@ucepmpde.org au plus tard le 19 mai 2020 à 16 h 00 mn TU.

Le Coordonnateur de l’UCEP

Abdoulaye Wansan BAH