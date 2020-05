Saisine de la CPI sur les crimes en Guinée : le Bureau du Procureur réagit (exclusif)

LA HAYE- C’est une nouvelle exclusivité d’Africaguinee.com ! Le Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) vient de réagir sur le signalement qui lui a été adressé par les avocats du FNDC pour enquêter sur les crimes commis ces derniers mois sur des opposants politiques en Guinée.

Le Bureau de la ProcureurE de la CPI Fatou Bensouda confirme à Africaguinee.com avoir reçu les communications faites par le pool d’avocats engagé par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC).

« Au titre de l’article 15 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, tout particulier ou groupe de particuliers de partout dans le monde peut envoyer des informations (« communications ») sur des crimes présumés au Procureur de la CPI, qui est tenue de protéger la confidentialité des informations reçues. Par conséquent, nous ne commentons généralement pas ces communications. Dans le cas précis, nous pouvons confirmer que nous avons reçu la communication en question, car l'expéditeur en a fait publiquement état », réagit le Bureau de la Procureure interpelé par votre quotidien en ligne.

La Cour Pénale Internationale (CPI) a été saisie le mercredi 29 avril 2020 par Me William BOURDON et Vincent BRENGARTH, avocats au Barreau de Paris pour enquêter sur une série de meurtres pouvant être qualifiés de politiques et sur la répression qui s’opère depuis plusieurs années sur les opposants en Guinée. Des crimes qui requièrent la qualification de crimes contre l’humanité, selon les avocats. Ce signalement sera évalué de manière indépendante et impartiale afin de vérifier le sérieux des renseignements fournis.

« Conformément à la pratique habituelle du Bureau, cette correspondance sera évaluée de manière indépendante et impartiale, afin de vérifier le sérieux des renseignements fournis et identifier les éléments qui semblent relever de la compétence de la Cour. Il est à noter que ce processus ne signifie en aucun cas qu’une enquête a été ou sera ouverte par le Bureau du Procureur », a précisé le bureau du procureur de la CPI.

Dossier à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

