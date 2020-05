Rencontre inédite entre Kassory et Mama Kanny à la Primature : Ce qui s’est réellement passé… (Exclusif)

CONAKRY- Que s’’est-il passé cet après-midi du lundi 4 mai 2020 à la Primature guinéenne où Kassory Fofana a rencontré Mama Kanny Diallo ? Après une petite période de tension, le Chef du Gouvernement guinéen et la Ministre du Plan ont fumé le calumet de la paix sous la médiation de Tibou Kamara.

Selon nos informations, l’entretien qui a duré un peu plus d’une heure entre le Kassory Fofana et Mama Kanny Diallo n’avait pour seul témoin Tibou Kamara. Le Ministre d’Etat chargé de l’Industrie et des PME qui bénéficie de la confiance et de l’estime du Premier Ministre et de la Cheffe du Département du Plan a joué le rôle de facilitateur dans ce ressemblait en réalité à une tempête dans un verre d’eau.

« Il y a eu des explications. Il s’en est sorti la nécessité d’intensifier la communication et d’accentuer et renforcer la concertation. A la fin, l’harmonie qu’il y avait dans leurs relations a été rétablie. L’amitié aussi qui prévalait, et surtout la cohésion et l’unité du Gouvernement ont été rétablies sous l’autorité du Premier Ministre dans le respect des domaines de compétences reconnus à chaque Ministre », a confié à notre rédaction le Ministre d’Etat Tibou Kamara.

Selon le Conseiller Spécial du Président Alpha Condé, l’incident est définitivement clos.

« Je dirais que l’incompréhension qui a donné lieu à une tension artificielle a été levée à la suite de l’échange que le Chef du Gouvernement a eu avec une de ses Ministres. Et c’est comme ça qu’un Gouvernement fonctionne. Le Premier Ministre peut demander à un de ses Ministres des informations ; Tout comme le Ministre lorsqu’il n’est pas au même niveau d’information, peut souhaiter rencontrer le Premier Ministre autour de certains dossiers. Le Premier Ministre peut nous interpeller sur des dossiers, tout comme nous pouvons aller vers lui pour discuter des questions liées aux dossiers que nous gérons ; Et d’une manière générale du fonctionnement des ministères que nous gérons. On peut considérer que l’incident est clos. Et définitivement clos », a souligné le Ministre d’Etat Kamara au cours d’un entretien avec un journaliste d’Africaguinee.com.

A rappeler que l’incident entre le Chef du Gouvernement et la Ministre du Plan est né d’une note que cette dernière avait adressée au Président Alpha Condé autour du sujet lié au plan de riposte économique élaboré par le locataire du Palais de la Colombe.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 11