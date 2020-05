N'zérékoré : Incendie au marché central sur fond de psychose dans la ville...

NZEREKORE-Un grave incendie s’est déclaré ce lundi 4 mai 2020 au grand marché de Nzérékoré, peu avant 10heures. Les flammes ont notamment dévasté le plus grand centre de vente de téléphones de la ville.

« C’est la boutique Bérété et frère situé au grand marché de Nzérékoré qui a pris feu. C’est l’un des plus grands centres de vente de téléphones, d'ordinateurs et d'articles divers. L'incendie se serait déclaré vers 9h », a expliqué un témoin.

Appelés au secours, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux la citerne vide. D’après les explications des citoyens, ils ont retourné pour chercher de l’eau. Entretemps des jeunes essayaient d’éteindre le feu avec des moyens très rudimentaires.

Au retour des services de la protection civile, c’était devenu presque trop tard, irritant la colère des citoyens qui leur ont jeté des pierres. Policiers, gendarmes et même des militaires armés ont vite rallié les lieux pour calmer la situation.

Il faut dire que cet incendie est intervenu dans un climat de psychose dans la ville. Des rumeurs circulaient depuis hier dans la ville sur la tenue d’une marche de protestation contre la déportation des 42 détenus vers Kankan, la semaine dernière. Pour prévenir toute contestation, les autorités ont renforcé la sécurité notamment sur les lieux stratégiques de la ville.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le marché central de Nzérékkoré est bondé de monde. Plusieurs commerçants ont préféré fermer leurs boutiques.

Paul Sakouvogui

Pour Africaguinee.com