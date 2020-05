Lutte contre le COVID-19, la CBG apporte une autre contribution

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), a annoncé aujourd’hui la remise d’un don de matériels et de kits sanitaires pour soutenir la lutte contre le Corona virus (COVID-19), dans la région de Boké.

Le don est composé de 200 kits de lavage de mains, 10 mille morceaux de savons, 1 500 litres d’eau de javel, 10 mille masques chirurgicaux et de 100 thermo flashs. Ce don est destiné à appuyer le plan de riposte contre le COVID-19 des autorités locales, dans les préfectures de Boké, de Gaoual et de Telemelé.

Une cérémonie symbolique a été organisée ce weekend pour procéder à la remise du don aux autorités régionales de Boké. En procédant à la remise des kits, le Chef de Service Santé et Sécurité de la CBG, Mamadou Aliou Barry, a tenu à préciser au nom du Directeur General que : « Ce modeste don vient renforcer notre programme global d’accompagnement des autorités et des populations locales, notamment les communautés au tour de nos opérations, dans la lutte contre le COVID-19. »

M. Barry a confié qu’en amont, la CBG avait déjà lancé une vaste campagne d’information et de sensibilisation en direction des communautés locales, conformément aux consignes des autorités sanitaires, nationales et internationales. Il a estimé aussi que « pour que la lutte soit efficace il faut que les populations aient la bonne information sur le coronavirus, notamment ses modes de transmission et les précautions à prendre pour l’éviter, surtout les gestes dits : gestes barrières ».

La radio de la Compagnie, Radio CBG, qui a une capacité d’écoute de plus de 1 million de personnes, consacre actuellement plus de 20h par semaine à travers des émissions spéciales (en français et en langues locales), notamment des interviews et des causeries éducatives, à informer et sensibiliser les populations locales sur comment se prémunir du Corona virus.

Le gouverneur de la Région de Boké, le Général Siba Severin Lohalamou, a exprimé toute sa joie et sa reconnaissance à l’endroit de la CBG pour le geste. « Nous sommes vraiment très contents et heureux pour cet autre geste de la part de la CBG. Ça n’est pas une surprise, mais encore moins une première, et c’est pour cela nous estimons que nous ne pouvons jamais remercier assez la CBG. Ils ont toujours été là, et ils le seront toujours. Merci à vous CBG »

La CBG a également réhabilité l’ancien centre de traitement contre Ebola à Kamsar, le centre de santé Kassapo de Kamsar, avec un appui à l’hôpital ANAIM de Kamsar, pour la prise en charge d’éventuels patients. 3030###

A PROPOS DE LA CBG.

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées dans la localité de Sangarédi au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%) et Halco Mining (51%), consortium composé d’acteurs miniers internationaux des plus respectés de l’industrie. La sécurité et l’excellence opérationnelle sont le crédo de la compagnie. La CBG est pionnière dans le développement communautaire et le contenu local. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de sa capacité de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries (aéronautique, automobile, électricité, emballage, construction etc.) nous contribuons au progrès de l’humanité.