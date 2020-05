Le Coronavirus touche les sociétés minières : plusieurs cas enregistrés à Rusal…

FRIA- C’est un nouveau signe d’inquiétude par rapport à la propagation du coronavirus en Guinée. Jusque-là épargnées, les sociétés minières commencent à être touchées par l’épidémie. Six cas ont été enregistrés au sein de l’usine de Rusal, a appris Africaguinee.com.

Les six cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés au sein de l’usine de Rusal à Fria. Un haut responsable de l’hôpital préfectoral de Fria a confié à Africaguinee.com que tous les malades ont été admis à Kindia pour leur prise en charge.

« Après leur préparation psychologique et matériel, on les a tous évacués à Kindia. Nous avons procédé à l’identification de leurs contacts. Maintenant nous allons nous accentuer sur le suivi et la sensibilisation », a confié cette source hospitalière.

A suivre…

Africaguinee.com