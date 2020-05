Coronavirus: quelles sont conséquences visibles de la crise en Europe?

La crise sanitaire lié à « coronavirus » a paralysé le monde entier depuis janvier 2020 et continu de faire des victimes.

Aujourd'hui certains Etats commencent à sortir la tête de l’eau avec l’observation d'une baisse du nombre de cas positif et du nombre de décès.Conséquence, depuis quelques semaines Certains Etats ont décidé de mettre en place un déconfinement progressif, pour redémarrer l’économie c’est le cas de la France, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne etc…

Par ailleurs, la crise a touché beaucoup de personnes vulnérables notamment les immigrés en situation irrégulières et les personnes avec un emploi fragile en Europe et aux Etats-Unis.

Ces personnes se retrouvent sans emploi ni de quoi manger.

Face à cette urgence humanitaire, plusieurs organismes et institutions ; comme les restos du cœur en France, ont mis en place une chaine de distribution de nourriture aux personnes en situation de précarité.

En Suisse, pour la premiere fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des milliers de personnes sont touchées par l'extreme pauvreté. Dans la ville de Genève, des ONG humanitaires médecin sans frontière, fondation partage ; ont organisé un élan de générosité pour les plus démunis. Plus de 2000 personnes se sont présentées pour recevoir de la nourriture, les plus précaire ont pu recevoir du riz, des pâtes, du sucre pour quelques jours. Du jamais vu!

Dans les prochains jours, le déconfinement annoncé dans plusieurs pays européens va redonner un espoir pour ces nouveaux pauvres à cause du Covid19.

A suivre...

Christine Sogoni Guilavogui

Pour Africaguinee.com