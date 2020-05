Lutte contre le COVID-19 : La Compagnie des Bauxites de Guinée fait un don de kits sanitaires…

BOKE- La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a remis ce vendredi 1er mai 2020 un important lot de kits sanitaires aux aux autorités administratives et sanitaires de la région administrative de Boké. Ces kits permettront de lutter efficacement contre le COVID-19 dans les zones impactées par la CBG. Il s’agit notamment des préfectures de Boké, Télémelé et Gaoual.

Ce don est composé de 200 kits de lavage de mains, 1 000 morceaux de savons, 1 500 litres d’eau de javel, 10 mille masques et de 100 thermo flashs.

« Après les mesures prises pour sauvegarder la santé des employés et leurs familles, la CBG a décidé de venir en appui aux communautés de Boké, Gaoual et Télémelé, qui entourent nos opérations », a déclaré M. Aliou Barry, le Chef service hygiène, santé et sécurité à la Compagnie des Bauxites de Guinée.

De son côté, le Gouverneur de la région administrative de Boké, a invité les autres acteurs à suivre l’exemple de la Compagne des Bauxites de Guinée pour aider à lutter plus efficacement contre la maladie du COVID-19.

« Nous disons merci à la CBG qui s’illustre toujours dans l’appui et l’accompagnement des populations. Notre souhait est que d’autres personnes de bonne volonté suivent cet exemple », a lancé Siba Severin Lohalamou, le Gouverneur de la région de Boké.

La Direction régionale de la santé de Boké a quant à elle réitéré son engagement à l’utilisation efficiente de ces kits de protection contre le COVID-19.

A rappeler que ce geste vient s’ajouter à d’autres actions déjà menées par la Compagnie des Bauxites de Guinée, toujours dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Oumar Sory CAMARA

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Boké