Guinée : Dalein s’en prend "violemment" à Alpha Condé…

CONAKRY- L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo vient s’en prendre à nouveau au président Alpha Condé à cause du sort réservé aux opposants en cette pandémie de Coronavirus.

Pour le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), le Chef de l’Etat est plus préoccupé à mater les opposants qu’à lutter contre l’épidémie de Coronavirus qui est hors contrôle dans le pays.

« Alpha Condé est plus préoccupé à mater le FNDC qui lui a tenu tête le 22 mars qu’à lutter contre le coronavirus. Après le kidnapping à Conakry de Cécé Loua et de Fassou Théa, c’est l’arrestation à Nzérékoré et la déportation à Kankan de 42 autres fils de la Forêt », dénonce Cellou Dalein Diallo.

La préfecture de N’zérékoré a été déchirée par des affrontements intercommunautaires les 22 et 23 mars dernier. Plusieurs personnes ont été tuées dans des circonstances horribles tandis que de nombreux lieux de culte et des biens privés ont été détruits. Cellou Dalein Diallo s’interroge sur l’"acharnement" du pouvoir du président Alpha Condé sur cette préfecture "martyrisée" par des violences politico-ethniques.

« Lorsqu’on sait le tribut payé par Nzérékoré depuis le début des manifestations contre le 3ème mandat, on ne peut pas ne pas s’interroger sur les motifs de cet acharnement du pouvoir contre les populations de cette cité hospitalière », se demande le leader de l’UFDG.

A suivre…

Africaguinee.com