Appel à propositions : Travaux de mise en œuvre sur le trafic d’enfants-Guinée

La Fondation de recherche de l'Université de Géorgie, grâce au financement du programme du Département d'État américain afin de surveiller, combattre le trafic d’enfants et mettre fin à l'esclavage moderne, recherche des partenaires de mise en œuvre pour lutter contre le trafic d’enfants en Guinée.

Ce projet permettra une réduction mesurable du trafic d’enfants en comparaison au rapport initial observé dans les communautés ciblées, et à une augmentation d’aides aux victimes servies grâce au plaidoyer, aux services directs et / ou aux interventions politiques.

Les types de trafic d’enfants qui seront abordées sont: le travail forcé dans le commerce de rue, la servitude domestique, la mendicité forcée et / ou le sexe commercial; ainsi que des enfants exploités dans les secteurs minier et agricole. Les sites de localisation du projet se trouvent dans les zones de Mamou et Boké.

Le projet est géré par la Fondation de recherche de l'Université de Géorgie par le biais de l'African Programming and Research Initiative to End Slavery (APRIES), un consortium de chercheurs et de défenseurs des politiques.

Les ONG, les organisations communautaires et les organisations de la société civile ayant une expérience de la lutte contre le trafic d’enfants sont éligibles pour postuler.

Les propositions complètes doivent être soumises avant le 30 juin, 22 h 00, GMT (17 h 00, heure de l'Est des États-Unis).

Le document complet de l'appel à propositions est disponible à http://apries.uga.edu/opportunities/.

Veuillez adresser toute question concernant cette opportunité à: apries-web@uga.edu.