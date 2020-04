Les Etats-Unis accordent une subvention d’environs 12 millions de dollars à la Guinée

Quatre millions cent mille dollars américains pour les processus économiques et de gouvernance démocratique renforcés. Le montant servira à appuyer les activités de renforcement de la gouvernance en Guinée afin d’aider le pays à maintenir sa stabilité et à assurer sa transition vers un Etat démocratique propice à un développement profitable à tous.

