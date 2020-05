Déclaration de l’UFD contre les traitements infligés aux africains en Chine

Depuis quelque temps, nous avons appris par les réseaux sociaux, les traitements racistes, inhumains et dégradants infligés à l’écrasante majorité des Noirs d’Afrique en Chine, au prétexte de lutte contre la pandémie du Coronavirus. Ce qui était présenté par les autorités chinoises comme des « rumeurs sans fondement », éclate aujourd’hui au grand jour, à la face du monde, avec l’appel au secours pathétique et bouleversant, lancé par un jeune guinéen, au nom de toute la communauté africaine de Chine. Nous avons ainsi eu un aperçu factuel, détaillé et irréfutable sur le traitement illégal et discriminatoire réservé aux Noirs d’Afrique en ce moment en Chine, point de départ de la pandémie.

Face à l’inertie totale des autorités consulaires guinéennes, nous appelons le gouvernement guinéen et les autres gouvernements africains à agir immédiatement pour mettre fin à ces traitements abominables que les peuples d’Afrique ne sauraient tolérer plus longtemps.

Si les autorités chinoises ne veulent pas être rangées au même titre que les esclavagistes arabo-berbères, les négriers et colonisateurs européens, nous exigeons au nom du peuple de Guinée, qu’ils mettent définitivement fin à ces actes, aujourd’hui et demain.

Nous rappelons que ces actes ignobles commis par les autorités chinoises risquent d’anéantir une amitié née entre le peuple de Guinée et le peuple chinois dès l’indépendance en 1958. A présent, des gros intérêts chinois exploitent 24/24, nos richesses minières, pratiquement, sans y avoir absolument rien investi. Les habitants des zones minières tenues par les Chinois se plaignent aussi bien du pillage de leur richesse non renouvelable que du massacre de l’environnement, ce qui les empêche de vivre normalement, en pratiquant l’agriculture, l’élevage, la pêche, dans un environnement sain. Il est ici bien connu que les Chinois qui, par milliers vivent chez nous comme en territoire conquis, méprisent les Guinéens et ne sont pratiquement soumis à aucune loi du pays, car couverts par des liens d’intérêt avec le pouvoir.

Les dirigeants chinois doivent savoir que l’Afrique a une histoire vieille de plus de 5000 ans et que les peuples africains, tout en étant naturellement hospitaliers et ouverts envers les étrangers, sauront se souvenir de ces faits, si jamais des mesures correctives justes ne sont pas immédiatement prises par elles en faveur des Africains de Chine. Nous osons espérer que ceux qui se disent héritiers du Président Mao-Tse-Tung, grand ami de l’Afrique, ne vont pas décevoir les peuples chinois et africains.

Fait à Conakry, le 22 Avril 2020

Pour le Bureau Exécutif, Le Président

Mamadou Baadiko BAH

Député à l’Assemblée Nationale