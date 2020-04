Koundara: les jeunes se mobilisent pour la riposte contre le Covid-19...

CONAKRY-La mobilisation pour enrayer la chaîne de conatamination du Coronavirus ne faiblit pas en Guinée ! C'est dans ce cadre que les différentes associations de jeunes de Koundara, réunies au sein d'une coordination, ont fait un important don de kits sanitaires à l'ensemble des sous-préfectures et districts de la circonscription.

Composé de 300 kits de lavage des mains, 7 cartons de savon et une douzaine de cartons d'eau javel, le don a une valeur de 25 000 000 (vingt cinq millions de francs guinéens). Il a été financé par l'ensemble des structures associatives de la préfecture de Koundara en Guinée et à travers le monde.

Selon le coordinateur provisoire des associations de jeunes ressortissants de Koundara, Mamadou Bill Boiro, cette initiative fait suite à la présence de la pandémie du covid-19 en Guinée.

“ Depuis que la Guinée a enregistré son premier cas de coronavirus, nous avons aussitôt contacté tous les responsables d'associations de jeunes ressortissants de Koundara, on leur a proposé de lancer une campagne de collecte de fonds pour aider nos parents dans la préfecture à faire face à la pandémie. C'est ainsi qu'on a réussi à mobiliser assez de fonds pour acheter des kits sanitaires, savon et de cartons d'eau de javel pour envoyer à la préfecture. C'est le lieu pour moi de remercier tous ces fils et filles de Koundara qui ont répondu à cette chaine de solidarité ”, a-t-il déclaré au micro d'Africaguinee.com.

Ces kits ont été remis aux autorités préfectorales de Koundara. Ainsi, les six sous-préfectures de Koundara et ses 55 districts, chacune de ces circonscriptions a reçu des kits de lavage de mains pour les populations.

“ Nous avons rencontré tous les présidents de district de Koundara pour la distribution des kits. Nous avons également passé des messages de sensibilisation à travers la radio rurale de Koundara sur le respect des gestes barrières, le lavage régulier des mains et le port de bavettes ”, a ajouté le coordinateur provisoire des associations de jeunes ressortissants de Koundara.

Ce geste des associations a été hautement salué par le premier responsable de la préfecture. Dans son discours, le préfet s'est dit satisfait de cette mobilisation qui vient au bon moment.

“ J'ai un sentiment de satisfaction par rapport à cet appui que ces associations viennent d'apporter à leurs parents. Notre politique de décentralisation est basée sur la solidarité naturelle. D'où la nécessité pour chaque fils de contribuer au développement de sa localité. Donc cet apport va booster l'adhésion des populations à la lutte contre la pandémie. Je suis vraiment satisfait parce que ces jeunes ont passé dans toutes les sous-préfectures pour distribuer ces kits et sensibiliser les populations sur la maladie qui nous guète tous” a déclaré Boubacar Mbop Camara.

De son côté, le sous préfet de Saréboïdo a fait savoir que ce don sera utilisé en bon escient. “ Je suis très content de ce don de kits de la part de ces associations de jeunes de Koundara. Ce don est arrivé au bon moment. C'est vrai nous avions déjà entamé la sensibilisation au niveau des populations sur le covid-19, mais je pense que ces kits vont nous aider à mieux faire la riposte contre le Coronavirus dans notre circonscription ” a fait savoir Commandant Adboul Kader Camara.

Il faut noter que, malgré le passage des six (6) sénégalais positifs au mois de mars dans la préfecture, Koundara n'a jusque là enregistré aucun cas de covid-19 confirmé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28