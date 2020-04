Crise au sommet de l’Etat guinéen : la note "explosive" de Kassory à Alpha Condé…

CONAKRY- C’est une note explosive qui ébranle le sommet de l’Etat guinéen, tourmenté par les récentes révélations accablantes de la Banque Mondiale qui a décelé une surestimation du coût du Plan économique de riposte contre le Covid-19, à plus de 40 millions de dollars. Dans la foulée de cette tourmente, les révélations s’enchaînent en cascade au sommet de l’Etat. La presse et les réseaux sociaux en font leurs choux gras. De quoi s’agit-il ?

C’est une crise qui mine le sommet de l’Etat guinéen. Elle met au centre le premier ministre Kassory Fofana et la ministre du Plan Mama Kany Diallo décrite par certains comme une dame dont il n’est pas facile à faire courber l’échine. En toile de fond de ces bisbilles, le plan économique de riposte au Covid-19. Kassory reproche à Mama Kany de n'avoir été coopérative dans l'élaboration dudit plan. Pis, le Chef du gouvernement parle d'"indiscipline inacceptable" de la part de la ministre. Sentant son autorité sapée par une de ses "subordonnées", le premier ministre a saisi le Chef de l’Etat dans un langage sèche.

« La démarche de la ministre chargée du Plan et du Développement Economique est totalement inappropriée. C’est moi qui lui ai transmis la copie du Plan de riposte économique et elle se devait, si elle avait des commentaires de me les revenir. Cela témoigne d’une indiscipline administrative et d’un manque de loyauté absolument inacceptable », s’est plaint le Premier ministre auprès du Chef de l’Etat.

En effet les révélations accablantes de la Banque Mondiale épinglant le gouvernement a eu un effet boomerang. Les choses s’accélèrent sur fond de révélations croustillantes au sommet de l’Etat. D’abord, cette note manuscrite des services techniques du département de l’Energie dirigé par Cheick Taliby Sylla, qui est au centre du scandale des 40 millions de dollars jugés surestimé par la banque mondiale. Ensuite cette lettre du Chef du gouvernement qui vient de fuiter, dans laquelle le patron du petit Palais de la Colombe se plaint auprès du Chef de l’Etat, de l’attitude de la ministre du Plan Mama Kany Diallo.

« L’attitude totalement inacceptable de madame la ministre du Plan et du développement économique pose de graves menaces sur la cohésion et au fonctionnement de l'équipe économique et au-delà sur l’ensemble du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle je vous prie d’envisager, à votre plus prompte convenance, une rencontre pour tirer toutes les conséquences de cette situation », fustige le Premier Ministre Kassory Fofana qui s’est adressé au Président Alpha Condé.

Merci de lire ci-dessous l’intégralité de la lettre explosive de Kassory Fofana à Alpha Condé.