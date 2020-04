Alpha Condé: "Nous allons finir avec cette maladie avant la saison des pluies…"

CONAKRY-Alors que l’épidémie de Coronavirus semble incontrôlable en Guinée avec à ce jour 1240 cas, le président de la République est confiant. Le chef de l'Etat qui sonne la mobilisation, assure qu'on peut enrayer le Covid-19, avant le début de la saison des pluies.

Alpha Condé qui a rencontré ce mardi 28 avril 2020 les acteurs impliqués dans la riposte a invité à plus d’engagement dans la bataille contre le Covid-19.

« Il faut que chacun se comporte en soldat, qu’il se demande ce qu’il peut apporter. Vous pouvez faire des rencontres pour demander des conseils au comité scientifique. Ça permet de s’enrichir des idées. Chacun de vous doit se comporter en soldat, nous allons finir avec cette maladie avant la saison des pluies sinon ça n’ira pas », a lancé le président Alpha Condé.

Le Chef de l’Etat appelle à renforcer la communication et la sensibilisation auprès des populations.

« Nous avons besoin de communiquer largement au niveau des populations, d’avoir le maximum de surveillance pour que personne n’échappe. Rattrapons nos retards, utilisons nos compétences, nos savoirs et le savoir de nos populations. Communiquons mieux pour sortir de cette maladie et coopérer entre vous. Nous avons besoin de renforcer la communication et la sensibilisation au niveau des populations dans les marchés et dans les quartiers », enjoint le président Alpha Condé.

