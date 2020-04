Décès de Kadè Diawara: réactions et témoignages de Sidya, Bah Oury et Kouyaté…

CONAKRY-Depuis l’annonce du décès ce vendredi 24 avril dans la soirée, de Hadja Kadè Diawara, une voie légendaire de la musique guinéenne, les réactions se sont multipliées. Dans la classe politique, plusieurs leaders ont rendu hommage à celle qui était décrite comme l’archange du manding. Réactions et témoignages.

Une sommité s’est couchée à jamais !

« Une sommité de la culture guinéenne s'est couchée à jamais », réagit Lansana Kouyaté pour qui la mort de cette artiste est une perte immense pour le peuple de Guinée.

« Hadja Kade Diawara a, par sa voix et ses connaissances de nos valeurs, servi de guide pour les valeurs sociales dans une société qui s'y écarte de plus en plus. C'est une perte énorme pour le Peuple de Guinée. Puisse Dieu absoudre ses péchés et l'accueillir dans son Jardin éternel ! », ajoute le leader du PEDN.

C’est dur d’être une valeur dans ce pays

Regrettant le manque de considération des légendes dans notre pays, Sidya Touré dit être triste avant de faire un témoignage. « Je suis triste d’apprendre la mort de Kade Diawara dont j’appréciais la voix depuis ma prime jeunesse. En 2005 ma fille lui avait demandé d’animer son mariage traditionnel .Dans un autre contexte elle aurait eu une toute autre carrière: c’est dur d’être une valeur dans ce pays ! », souligne le président de l’Ufr.

Sa voix continuera de résonner…

« La célèbre chanteuse Hadja Kadé Diawara , virtuose et ambassadrice de la musique mandingue s'est éteinte hier. A sa famille, à ses proches, aux musiciens et artistes de Guinée et des ballets africains nos sincères condoléances. Sa voix d'or continuera de résonner à nos oreilles », réagit de son côté Bah Oury.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com