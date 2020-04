Croisade contre le Covid-19: le Port de Boulbinet désinfecté grâce à l’ANIES…

CONAKRY-Après les marchés Niger, Madina et d'autres lieux publics, le port de Boulbinet a reçu ce vendredi 24 avril, l'équipe de désinfection et désinsectisation de l'ONG Tinkisso.

Cette campagne de désinfection et désinsectisation des lieux publics s'inscrit dans le plan d'urgence de l'agence nationale de l'inclusion économique et sociale (ANIES) pour la riposte contre la propagation de la pandémie du covid-19 en Guinée.

Cette opération de désinfection s'est effectuée dans tous les coins et recoins du port de Boulbinet. Pour ce faire, les responsables du port ont vidé tout le personnel des lieux avant l'arrivée de l'équipe des désinfectants. Une initiative gouvernementale face à laquelle le président du comité du développement des débarcadères du port de Boulbinet n'a pas manqué d'apprécier.

“Nous sommes très contents de cette désinfection parce que nos populations étaient impatientes de voir cela au port de Boulbinet. Vous avez constaté qu'on les a fait tous sortir pour cette activité. C'est parce qu'eux-mêmes ont pris conscience du danger du covid-19. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents que le gouvernement ait pris l'initiative de venir pulvériser le port de Boulbinet ”, a fait savoir Mohamed Sylla.

Le port de Boulbinet est un lieu public. Beaucoup de personnes fréquentent l'endroit. Qui dit monde, parle aussi de la propagation des microbes organiques, d'où la nécessité de procéder à la désinfection des lieux.

“ Lorsqu'il y a une situation d'épidémie ou de pandémie, c'est très important de désinfecter les lieux. Parce que les micro-organismes sont des êtres très petits et ils ne sont visibles qu'au microscope. Quand il y a beaucoup de monde ça veut dire que c'est beaucoup des microbes qui circulent. C'est pourquoi l'ONG Tinkisso est là pour la désinfection et désinsectisation pour éviter qu'il y ait un cas de covid-19 à Boulbinet ”, a expliqué Bangaly Béni Camara, responsable de la désinfection et de la désinsectisation au sein de l'ONG Tinkisso, antenne de Conakry.

Il faut noter que cette campagne de pulvérisation des lieux publics (marchés, ports…) va se poursuivre dans d'autres endroits publics. D'autres actions comme la distribution monétaire sont prévues dans les jours à venir, selon le plan d'urgence de l'ANIES.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

