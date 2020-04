Lutte contre le Coronavirus: La communauté libanaise fait un important don à l’ANSS…

CONAKRY-La communauté libanaise vivant en Guinée vient d’apporter un important soutien aux autorités sanitaires guinéennes dans leur lutte contre le COVID-19.

Au total six (6) camions remplis de vivres, de matériels et de produits sanitaires ont été remis à l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire. La remise a eu lieu ce vendredi 24 avril 2020 dans l’enceinte de l’hôpital Donka.

Ce geste humanitaire est l’œuvre d’une contribution de tous les citoyens libanais résidents en Guinée et ailleurs. Le représentant de la communauté libanaise en Guinée qui a procédé à la remise officielle dit espérer que ce don aidera les autorités guinéennes dans leur lutte contre le COVID-19.

« Nous avons estimé que le peuple de Guinée dans son ensemble et toutes les personnes de bonne volonté doivent être mobilisés pour accompagner le gouvernement et l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire. C’est à ce titre que la communauté libanaise de Guinée a mobilisé ses citoyens vivant en Guinée ici et ailleurs afin de faire une contribution pour combattre ce virus. C’est cette contribution de la part de la communauté libanaise de Guinée que nous avons remis aujourd’hui à l’ANSS en espérant que ces matériels offerts contribueront à faciliter la tâche à l’ANSS pour lutter contre le Coronavirus », a expliqué Aly Saady.

L’Ambassadeur des hommes d’affaires libanais à travers le monde en Guinée a quant à lui apporté quelques précisions sur le motif de cette initiative. Selon Ahmed Zein, les libanais veulent inciter les autres communautés vivant en Guinée à travers ce geste à se mobiliser pour accompagner la Guinée dans son combat contre le Coronavirus.

« Nous faisons ce don pour donner un coup de main à nos malades à l’hôpital Donka et pour soutenir l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire. C’est aussi un don pour inciter les autres communautés à faire comme nous parce qu’on a un ennemi commun. Je demande à tout le monde d’aider avec le peu de moyens qu’on dispose pour sortir de cette crise la tête haute. On a pu vaincre Ebola entre 2015 et 2016 donc prions Dieu pour que nous puissions combattre encore le Coronavirus », a lancé Ahmed Zein.

Ce don est composé de produits médicaux, des lits, des matelas, des congélateurs, des frigidaires, des climatiseurs, des ventilateurs, des produits de nettoyages, du riz, du sucre, de l’huile, du jus.

« On a pensé à tout ce que nos malades en ont besoin », a résumé l’Ambassadeur des hommes d’affaires libanais à travers le monde en Guinée.

Avant de remercier la communauté libanaise pour ce geste humanitaire, le Directeur Général Adjoint de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) a tenu à promettre que ces lits vont être montés dès ce vendredi dans un centre de traitement où les libanais ont financé.

« On est en train de monter un autre centre à Kényen où les libanais sont encore impliqués pour leur participation à la lutte contre cette pandémie. Ces lits vont être montés là-bas aujourd’hui. Au nom du Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire nous disons merci à la communauté libanaise et nous les rassurons qu’il va y avoir de la redevabilité. Nous vous rendrons compte sincèrement et fidèlement de tout ce que nous allons utiliser », a promis Dr. Bouna Yattassaye.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023