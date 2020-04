Croisade contre le COVID-19 : l’UNARPGUI rejoint la bataille…

CONAKRY-Les initiatives se multiplient pour enrayer la propagation de l’épidémie de Coronavirus en Guinée. C’est dans cette optique que les agences de publicité évoluant en Guinée ont lancé ce mercredi 22 avril 20, une campagne de sensibilisation sur les mesures sanitaires à adopter pour lutter contre l’expansion du Coronavirus.

C’est une initiative de l’Union Nationale des Agences et Régies Publicitaires de Guinée (UNARPGUI), la Chambre des Afficheurs de Guinée (CHAFGUI) et le collectif des artistes regroupés au tour du Label Kompany Production, en partenariat avec l’Office Guinéen de Publicité (OGP).

Dans cette campagne de sensibilisation, ces agences ont réuni au total 17 artistes qui se sont mobilisé pour composer un single de sensibilisation dénommé ‘’Ça devint Sérieux’’. Dans un titre de 6 minutes, ces artistes invitent les citoyens à prendre conscience de la réalité de cette pandémie qui gagne du terrain dans le pays.

« Cette campagne que nous avons intitulée ‘’Ça devint Sérieux’’ est notre effort de guerre contre ce virus qui endeuille tout le monde. C’est l’occasion pour nous d’attirer l’attention des guinéens sur la véracité de ce virus, les mosquées sont fermées, les églises et les écoles sont fermées donc nous devons respecter les gestes barrières », a expliqué le Secrétaire Général du l’UNARPGUI avant de revenir sur le don qu’ils ont fait à un autre mouvement qui lutte contre le COVID-19 en Guinée.

« Nous sommes des agences de communication qui sont réunies au sein de l’UNARPGUI donc au-delà du clip de music qu’on va faire passer à la télévision, à la radio et les affiches, nous avons fait encore un don de 25 millions de francs guinéens au Mouvement TELETHON », a ajouté Namory Kourouma.

La Présidente de la Fondation Diaka Camara du Mouvement Citoyen Protégeons notre Guinée contre le Coronavirus qui a reçu cette enveloppe, a remercié ses donateurs tout en reconnaissant que ce don démontre que les guinéens sont solidaires face à la menace du Coronavirus.

« Je suis très touchée par ce don parce que le TELETHON est une initiative citoyenne. Donc nous appelons tous les citoyens à participer de près ou de loin à ce TELETHON.Le fait qu’ils ont pensé à ce TELETHON malgré la campagne de communication qui sont en train d’être mises en place pour essayer de sensibiliser les gens sur les barrières nous touche énormément. Et cela nous mène à la conclusion que les gens sont en train de comprendre qu’ils faut qu’on s’entraide, qu’il faut que tout le monde se mette ensemble pour lutter contre ce virus et de venir en aide aux plus démunis parce que l’objectif du TELETHON c’est de mobiliser des fonds afin de pouvoir acheter des vivres et les distribuer aux gens qui en ont besoin. Ce don me réchauffe le cœur parce cela me montre que les guinéens sont solidaires afin d’aider ceux qui en ont besoin durant cette pandémie », a laissé entendre Diaka Camara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023