Publireportage : La Nouvelle Brasserie de Guinée s’implique dans la lutte contre le Coronavirus …

CONAKRY-La mobilisation ne faiblit pas pour vaincre la propagation de l’épidémie de Coronavirus en Guinée. C’est dans ce cadre que la société "Nouvelle Brasserie de Guinée" en abrégé BRAGUINEE a fait un important don de kits sanitaires et de boissons au personnel soignant, aux malades du COVID-19 et à certains de ses partenaires à travers la capitale.

Ce geste humanitaire DE BRAGUINEE vise à enrayer l'expansion du Coronavirus en Guinée. La remise a eu lieu ce mercredi 22 avril 2020 à la Pharmacie Centrale de Guinée et dans des différents points de vente des produits de BRAGUINEE. Ce don est également destiné à certaines couches défavorisées comme l’orphelinat Le Bon Samaritain.

A l’occasion de cette cérémonie de remise, le Directeur Général adjoint de la Nouvelle Brasserie de Guinée a précisé que ce don a une valeur de 200 millions de de francs guinéens.

« La Nouvelle Brasserie de Guinée BRAGUINEE offre un don d’une valeur de 200 millions GNF. Il est composé de kits de lavage des mains, des gants, des cache-nez, des gels hydro alcoolique, de l’eau minérale Assinie, de jus de fruit et de boissons gazeuses. Ce don est reparti entre le corps médical que nous avons privilégié parce qu'il se trouve en premier lieu de ce combat que nous menons contre le COVID-19. Nous avons pensé également à tous nos concitoyens qui ont malheureusement contracté cette maladie », a expliqué Fulgence SILUE.

Ce don est une première étape d’une série d’actions que BRAGUINEE a initié qui va continuer au niveau de ses partenaires. C’est-à-dire les grossistes et les points de ventes en détails que la société n’a pas oubliées. « Nous leur avons offert des dons composés de des kits de lavage des mains, nous passons également pour les sensibiliser sur les mesures des barrières afin de freiner la propagation de ce virus. Nous avons pensé aux couches les plus défavorisées. A cet effet nous allons faire un tour au niveau de certains centres d’orphelinats auxquels nous allons offrir un don des kits et de nourriture », a expliqué Fulgence SILUE.

A la Pharmacie Centre de Guinée où la première remise à eu lieu, le représentant du ministère de la santé à cette cérémonie a, au nom des bénéficiaires et du personnel du département de la santé remercié la société BRAGUINEE. Dr Bouna Yattassaye a ensuite affirmé que ce don est arrivé à point nommé puisque selon lui, la consommation d’eau à Donka ne fait qu’augmenter.

« Au nom du ministère de la santé et de tout le peuple de Guinée, nous vous disons merci infiniment pour avoir pensé au personnel soignant qui se trouve en première ligne et ensuite penser aux malades et aux orphelinats en ce temps difficile. C’est une occasion de plus pour l’ANSS de rappeler à chacun que cette maladie ne peut être contrôlée que par l’implication de chacun et de tous. Cette assistance est arrivée à point nommé parce que la consommation d’eau à Donka est élevée et c’est indispensable. Donc merci à tous et ensemble on va lutter contre cette maladie », a affirmé le Directeur Adjoint de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire.

Côté bénéficiaire, c’est la joie. Après avoir reçu un kit de lavage des mains devant son magasin, Mouhamed Baïlo Barry partenaire de BRAGUINEE a laissé entendre que ce geste démontre la solidarité qui existe entre la Nouvelle Brasserie de Guinée BRAGUINEE et ses partenaires.

« Merci d’avoir pensé à nous. C’est un geste qui nous va droit au cœur. Cela prouve que nous sommes solidaires. Nous allons exiger que les gens se lavent les mains avant d’entrer à la boutique. Cela va limiter la propagation du Coronavirus à notre niveau », a affirmé ce partenaire de BRAGUINEE.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023