La Societe des Eaux de Guinée lance la campagne de réparation des fuites d’eau

CONAKRY- Sous l’impulsion du ministre de l’hydraulique monsieur Papa Koly Kourouma, la Direction générale de la société des eaux de guinée a engragé des grands changements á tous les niveaux de son fonctionnement.C’est dans cette optique de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de desserte en eau potable, que la Direction générale a procédé officiellement ce jeudi 21 mars 2020 au lancement officiel de la campagne de réparation des fuites d’eau á Conakry á l'agence de wanindara, où des consignes d’exécution des travaux de réparation des fuites ont été donnée aux responsables des différentes agences réunis pour la circonstance.Prenant la parole pour l’occasion ,le Directeur général Mohamed Oularé a mit un accent sur les efforts consentis pour aboutir aux changements obtenus "quand nous sommes arrivés , notre première activité a été de faire une tournée dans les agences pour s’enquérir des réalités.C’est ainsi que nous avons échanger avec les coolaborateurs .Et nous les avons demandé ce qu’il faut pour la bonne marche de nos activités.C’est après ce contact, que la direction s’est reunie pour prendre les dispositions qui s’imposent.Ainsi, dés lors nous avons rencontré nos partenaires auxquels ont a remis une liste de nos besoins en matériels .Dieu merci, aujord’hui nous avons obtenu le matériel qu’il faut pour mener nos activités.Cependant nous avons besoin de l’appui de l’Etat comme il l’a toujours fait pour honorer nos engagements vis á vis de nos partenaires" à lancé le numéro de la seg.Continuant son intervention, monsieur Mohamed Oularé a évoqué l’achat du matériel informatique pour la modernisation du travail des agents ,il a également parlé de la mise en place des commissions d’enquêtes qui vont sillonner régulièrement les agences et installations pour détecter les anomalies et fraudes pour les remonter á la direction afin que des dispositions soient prises.Enboitant le pas á son directeur général ,monsieur Patrice LOUA directeur général adjoint chargé de l’exploitation et de la qualité a tenu á féliciter le Directeur général monsieur Mohamed Oularé qui a tout mis en œuvre pour l'achat d’équipements "comme vous pouvez le constater, aujord’hui, nous avons suffisamment du matériel pour la réparation des fuites .Donc aucun travailleur ne pourra se plaindre pour un manque de materiels.C'est pourquoi, nous allons faire en sorte que toutes les fuites soient réparés car avec ces fuites,nous avons une perte de 20% d'eau soit 30 mille mètre cube d'eau par jour.Ce qui peut représenter la desserte journalière pour 250 á 500 mille habitants."

Apres cette première etape de wanindara, l’équipe conduite par monsieur Patrice LOUA s'est rendue sur le terrain, notamment á Cobayah plateau pour superviser la prémière étape de cette campagne de réparation des fuites d'eau.Trouvé sur place, Moussa Cissé citoyen s'est réjouit de cette initiative de la SEG "nous sommes très reconfortés par la venue de cette équipe de la SEG pour réparer nos tuyaux.Car ça fait un temps qu'il y'a une perte d’eau á ce niveau.Ce qui fait que nos voisins qui sont en bas ont du mal á avoir convenablement l'eau .Donc nous remercions la direction générale de la SEG pour ça et nous souhaitons qu’elle étende cette action dans toute la ville"

A noter que la direction générale de la société des eaux de guinée compte poursuivre cette campagne jusqu'á l’éradication totale de ce fléau.