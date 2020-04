Croisade contre le Covid-19: Les sociétés GI Ciment et Cimaf font un don d'1 milliard GNF

CONAKRY-La mobilisation pour la riposte contre le covid-19 se poursuit en Guinée. C'est dans ce cadre que les sociétés "Ciment d’Afrique de Guinée" et "Guinée Industries Ciment" ont fait une importante contribution d’un montant d’un milliard de franc guinéen. La remise de cette importante somme d’argent a eu lieu ce mercredi 22 avril 2020 au siège de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), a constaté sur place Africaguinee.com.

C'est un chèque d'un milliard de franc guinéen que ces deux sociétés leaders dans l’industrie du ciment en Guinée, ont remis aujourd’hui aux responsables de l'agence nationale de sécurité au siège de ladite institution. Cet agent va entrer dans l’effort de guerre contre l’épidémie de Coronavirus.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général de Cimaf Guinée a fait savoir que ce geste est une réponse à l'appel du gouvernement guinéen à la mobilisation, pour barrer la route au Covid-19. Il témoigne de leur implication dans la lutte sans merci que l'ANSS est en train de mener contre la pandémie du Covid-19 de puis le 12 mars 2020.

“Ceci dit, nos deux sociétés vous apportent leur modeste contribution d'un montant d'1 milliard de franc guinéen pour vous accompagner dans cette guerre que nous menons” a déclaré M. Aboubacar Touré, porte-parole des deux grandes sociétés donatrices

Poursuivant, il a indiqué au nom des deux sociétés, qu'au sein des deux entités donatrices, les gestes barrières sont respectés avec la plus grande rigueur afin de préserver la santé de leurs travailleurs.

Cette contribution vient au bon moment d'autant plus que l'ANSS est au front de la lutte pour freiner la pandémie du covid-19. C'est dans cette logique que le directeur général-adjoint de l'agence nationale de sécurité sanitaire s'est réjoui de cet apport financier dans la lutte contre la pandémie.

“Au nom de mon Directeur Général et au nom de tout le personnel du ministère de la santé, je dis merci aux sociétés Cimaf Guinée et GI Ciment pour leur contribution à la lutte contre le covid-19. Ce montant d'un milliard de franc guinéen est arrivé au bon moment sachant que nous sommes dans une lutte coûteuse, ” déclare M. Bouna Yatassaye.

Contrairement aux épidémies passées ajoute-t-il, c'est le monde entier qui est touché par le covid-19. Les habituels donateurs sont touchés et débordés, a-t-il dit, rassurant que l’ANSS ut utilisera rationnellement ce montant dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

“Ce montant est venu au bon moment et nous rassurons qu'il sera utilisé correctement. On vous promet qu'à la fin de cette pandémie, un rapport d'utilisation de ce montant avec les factures pour la traçabilité vous sera fourni, parce que quand on a commencé cette mobilisation au mois de février, on a dit que cette fois-ci il faut qu'il y ait la redevabilité. On vous assure que vous ne serez pas déçus du rapport ” a promis Dr Bouna Yatassaye.

Il faut rappeler qu'à la date du 22 avril, la Guinée totalise 761 cas confirmés dont 6 décès, d'après l'agence nationale de sécurité sanitaire.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28