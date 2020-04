Conakry Terminal réceptionne quatre nouveaux portiques de parc

À propos de Conakry Terminal

Conakry Terminal est une filiale de Bolloré Ports. Opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011, Conakry Terminal a investi 1500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) dans la modernisation des infrastructures et des systèmes d’information, et le renouvellement du matériel de manutention des navires et des conteneurs. Certifié ISO 9001 :2015, Conakry Terminal participe activement au développement de la Guinée et investit dans le développement des compétences de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes.

