Coronavirus en Guinée: Comment retrouver les cas positifs qui sont dans la nature?

CONAKRY-Plusieurs personnes infectées par le Covid-19 sont perdues de vue en Guinée. Les autorités sanitaires ne savent pas où se trouvent aujourd’hui ces personnes. Une situation très inquiétante alors qu’à date, la Guinée a enregistré près de 600 cas confirmés de Coronavirus et de nombreux décès.

Interpellé sur la question, le Chef du département Surveillance à l’ANSS, Dr Moussa Koné a indiqué que des filatures sont en cours avec les services de sécurité pour retrouver les cas confirmés et les contacts qui sont dans la nature.

« Ceux qui sont testés positifs et qui refusent de rejoindre les structures de prises en charge, des dispositions sont en train d’être prises. Ces personnes sont déjà identifiées puisque nous avons leurs numéros de téléphones. Pour les autres, on va faire les filatures pour les identifier le plutôt que possible. Les services de sécurité peuvent nous aider à nous les faire parvenir. Les mis en causes ne savent pas les risques qu’ils en courent. Ce sont des dangers pour la population. Il ne faut pas rester à la maison pour faire une auto-médication. C’est bon d’être dans une structure préparée à cet effet », a déclaré Dr Koné.

Face à cette situation alarmante, il a interpellé les citoyens à une collaboration. « Nous avons même trouvé une personne avec 200 contact. Donc si nous faisons le calcul, plus de 400 cas confirmés, à 30 contacts par personnes, ceci constitue plus de 12 000 personnes à suivre. Nous demandons à la population de nous aider à accomplir cette tâche », a sollicité Dr Moussa Koné.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél :(+224) 655 31 11 14