Alpha Condé en "contradiction avec lui-même" : Cellou "épingle" le Chef de l’Etat…

CONAKRY-Alors qu’il a interdit tout attroupement de plus de 20 personnes à cause des risques de propagation du Coronavirus, le président Alpha Condé a convoqué la première session inaugurale de la nouvelle Assemblée Nationale, le mardi 21 avril 2020. Une rencontre qui pourrait réunir une centaine de personnes à l’hémicycle. Cette contradiction avec "soi-même" de la part du Chef de l’Etat, est vivement critiquée par l’opposant Cellou Dalein Diallo.

« La responsabilité commandait qu’on n’organisa pas cette mascarade le 22 mars 2020 en raison de la crise sanitaire de Coronavirus. Alpha Condé le savait, mais il a décidé au mépris de la morale d’organiser sa mascarade sachant bien que tout attroupement que provoque une élection est susceptible d’accroître les risques de propagation du virus. Au lieu de s’occuper de la gestion de cette crise après sa mascarade électorale, il continue de dérouler son agenda visant à renforcer son pouvoir dictatorial » a dénoncé Celou Dalein Diallo.

C’est dans ce cadre, selon le leader de l’UFDG que le Chef de l’Etat a promulgué la constitution illégale. « Maintenant il vient de convoquer la première session de son parlement illégal qui va mobiliser plus de 200 personnes alors que lui-même a interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes dans le pays. Puisque lorsqu’il s’agit de son pouvoir, les règles et les lois n’ont plus d’importance. Nous avons au niveau du FNDC dénoncé que Alpha Condé continue de dérouler son agenda sans se préoccuper de la santé de son peuple », ajoute-t-il, martelant que le FNDC ne peut pas rester indifférent face à cette situation. C’est pourquoi annonce-t-il, le FNDC a décidé d’appeler à une ville-morte le mardi 21 avril.

« Nous ne pouvons pas rester indifférents. Le FNDC a donc décidé d’organiser le mardi 21 avril une journée ville-morte pour protester contre cette gestion irresponsable de la crise sanitaire, ensuite pour protester contre les arrestations, les séquestrations des militants du FNDC un peu partout dans le pays. Nous exprimons notre indignation face à la mise en place dans ce contexte d’une Assemblée illégale. Mes chers compatriotes, le FNDC vous demande de rester chez vous, le mardi 21 avril 2020 », a lancé l’ancien premier ministre.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112