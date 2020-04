Guinée: Gaoual interpelle le Gouvernement après le décès de Sékou Kourouma

CONAKRY-Alors que l’Etat guinéen est frappé en plein cœur par le Coronavirus, l’opposition interpelle le gouvernement. Après la mort du ministre Secrétaire Général du Gouvernement ce samedi 18 avril des suites du Covid-19, Ousmane Gaoual Diallo a exhorté les autorités à agir avec plus de discipline et de sérieux dans la gestion de cette pandémie.

« Toutes nos condoléances à sa famille que Dieu leur donne la force et la patience d’affronter cette épreuve et qu’il accorde sa clémence et sa miséricorde au ministre décédé. Nous profitons de l’occasion pour exhorter les autorités à agir avec plus de discipline et de sérieux dans la gestion de cette pandémie. En abandonnant la désinvolture qui caractérise les décisions du chef de l’état sur cette crise », a réagi Ousmane Gaoual Diallo, directeur de la cellule de communication de l’UFDG.

Sékou Kourouma est décédé au lendemain de la disparition « surprise » du président de la CENI, maître Salif Kébé, lui aussi emporté par le Coronavirus. Pour l’opposant Ousmane Gaoual, le moment est dramatique et inquiétant pour tous. « Les guinéens sont en droit d’attendre une meilleure prise en compte de leur sécurité sanitaire », a-t-il lancé.

A suivre…

Africaguinee.com