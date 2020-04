Guinée/ Covid-19 : le parti de Cellou rappelle ses militants "à l’ordre"…

CONAKRY-Face aux "dérapages" de langage et autres commentaires "déplacés", constatés ces derniers temps sur les malades et victimes du Covid-19, le parti de Cellou Dalein Diallo, l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient de rappeler ses "partisans à l’ordre".

A travers sa cellule de Communication, l’UFDG appelle ses militants et sympathisants à la retenue dans les commentaires sur les malades et victimes de cette pandémie qui est à la porte de chacun. Merci de lire cette note qui vient de parvenir à notre rédaction.

À tous les militants et sympathisants de l’UFDG.

En ces moments difficiles pour notre pays, nous appelons chacun à la retenu dans les commentaires sur les malades et victimes de cette pandémie qui est à la porte de chacun de nous. Aucun sympathisant, militant, ou responsable ne devrait aller à l’encontre de la ligne de communication du président de l’UFDG qui est faite de compassion, de la retenue et surtout du rappel de ce que doit être notre pays réconcilié sur des valeurs.

Les rancœurs du moment ne doivent pas obscurcir nos cœurs au point d’oublier que tous les guinéens sont frères au-delà des clivages ethno-politiques du moment. Nous rappelons la responsabilité de chacun et invitons tout le monde à avoir de l’empathie pour nos concitoyens quels que soient les problèmes qu’ils nous ont causés dans le passé.

L’avenir de notre pays et le contexte du moment exigent plus que jamais de la hauteur dans le rassemblement au tour de notre idéal d’une nation ouverte et réconciliée. Une Guinée unie et réconciliée sur les valeurs qui caractérisent notre combat doit émerger de par nos discours et nos commentaires de l’actualité sanitaire.

La Cellule de Communication saisie cette occasion pour rappeler à tous et à chacun au respect des mesures barrières et à la nécessité de s’investir dans la sensibilisation et l’éducation des citoyens guinéens en général, des militants de l’UFDG en particulier.

La Cellule de Communication de l’UFDG sait compter sur la compréhension habituelle et caractéristique de ses responsables, militants et sympathisants. En tant que guinéens, restons soudés et solidaires à l’ensemble de nos compatriotes.

Ensemble, les guinéens vaincront cette pandémie.

Conakry, le 19 Avril 2020

La Cellule de Communication