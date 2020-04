Coronavirus : témoignages émouvants d’Aboubacar et de Oury Diallo…

CONAKRY- Après deux semaines d’hospitalisation, les journalistes Aboubacar Diallo et Mamadou Oury Diallo ont été déclarés guéris du Coronavirus. Les deux confrères qui ont regagné leurs domiciles respectifs se sont confiés à un journaliste d’Africaguinee.com. Leurs témoignages sont pathétiques. Ils lancent un appel à la population de prendre conscience du danger lié à cette épidémie qui fait des ravages dans le monde.

« La volonté de Dieu s’est exprimée de me permettre de survivre de cette maladie et d’être ramené à la vie. Je suis arrivé dans un état extrêmement critique à Donka. Mon état n’était pas rassurant. Le corps médical s’est occupé de moi et j’ai pu être remis débout. J’ai senti une longue bataille », a expliqué Aboubacar Diallo, journaliste à Espace Fm.

Pour sa part Mamadou Oury Diallo explique qu’il se sent bien maintenant. « Tout va bien on a le moral comme au début, ça va. Contrairement au début de la maladie, je me sens bien dans le corps, je n’ai plus de fièvre et je ne ressens plus ce que je ressentais avant. J’estime que je me suis débarrassé du virus. Le traitement était plus ou moins bien. J’ai eu ma dose de médicaments que j’ai prise comme le veulent les consignes indiquées par les médecins. Ils passaient régulièrement prendre ma température », a déclaré Monsieur Diallo qui espère que ses confrères alités à Donka recouvrent également leur santé.

Notre confrère interpelle la population sur l’existence de cette maladie en Guinée. « Pour toutes les personnes qui doutent de l’existence de cette maladie, je les invite de croire que le virus existe. Si on n’a pas compté de morts comme ailleurs, il faut remercier Dieu. Le virus est une réalité. Il faut se protéger au maximum surtout et protéger sa famille », a conseillé Mamadou Oury Diallo.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14