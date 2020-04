Incendie à Matoto: Plusieurs bus de la société Albayrak calcinés…

CONAKRY-Un incendie s’est déclaré ce mercredi 15 avril 2020 au niveau du Parc de bus de transport public de la société Albayrak, sis à Matoto.

Il n’y pas eu de perte en humaine ni encore de blessés, mais trois bus de la société de transport Turque Albayrak ont été calcinés au siège de la société guinéenne de transport de Matoto. Le sinistre s'est produit dans l'après-midi de ce mercredi.

C'est aux environs de 13 heures que cet incendie s'est déclaré au garage des bus de la société Albayrak. Selon le Directeur Général de cette société, l'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée.

“C'est comme ça qu'on a vu la fumée sortir des bus. On ne sait pas d'où est venu le feu. Et c'était aux environs de 13heures. On a appelé les sapeurs pompiers qui nous ont aidés à maîtriser le feu” explique Ghorkan Ersoy.

Ces trois bus n'étaient pas en activités. Ils étaient stationnés en raison des problèmes techniques a-t-il ajouté.

Selon d'autres sources interrogées, l'incendie est venu de l'extérieur de la Cour du garage. Une version qui reste pour le moment non confirmée.

C'est la première fois que la société Albayrak enregistre un cas d'incendie à son garage de bus.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com