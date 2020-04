Guinée: le parti d’Alpha Condé garde le contrôle de l’Assemblée Nationale…

CONAKRY-La Cour Constitutionnelle a proclamé ce mercredi 15 avril 2020 les résultats définitifs des élections législatives controversées du 22 mars dernier.

Sans surprise, la gardienne de la Constitution guinéenne a entériné les résultats provisoires donnés le 1er avril dernier par l’organe électoral. La Cour Constitutionnelle a rejeté les recours introduits par six partis politiques, les jugeant mal fondés.

Selon les résultats définitifs proclamés par l’institution, le parti au pouvoir obtient 42 sièges à la proportionnelle et 37 sièges sur 38 à l’uninominale. Soit 79 députés, plus des deux tiers des élus du parlement. Le RPG est suivi par l’UDG de Mamadou Sylla qui a 4 sièges et le parti de Siaka Barry, trois sièges. Le taux de participation est estimé à 58.04%. Ci-dessous la liste des partis qui vont siéger à la prochaine Assemblée Nationale.

RPG ARC EN CIEL (79 sièges), Alliance pour le renouveau national (1 siège), RRD (1 siège), RGP (1 siège au plus fort reste), NFD (2 sièges), Fidèle (1 siège), ADC-BOC ( 2 sièges), PDG RDA (1 siège au plus fort reste), UPR (deux sièges), UDG de Mamadou Sylla (4 sièges), PGRP (1 siège), ARN (1 siège au plus fort reste), MPD (1 siège au plus fort reste), PDPG (1 siège), Geci (1 siège), GDE (2 sièges), UFC ( 2 sièges), RDIG (2 sièges), GUD (1 siège), PPD (1 siège) MPDG (3 sièges), NGR (1 siège au plus fort reste), UFD de Bâdiko (1 siège), Afia (1 siège).

A rappeler que ces élections ont été boycottées par les principaux partis d’opposition et honnis par la communauté internationale. Avec 79 sièges sur 114 le parti d'Alpha Condé garde désormais le contrôle total de l'Assemblée Nationale.

Diallo Boubacar

Pour Africaguinee.com