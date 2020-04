Croisade contre le Covid-19: Le CICR fait un important don de kits sanitaires aux détenus de la Maison Centrale de Conakry

CONAKRY-Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a fait un important don aux détenus de la Prison Civile de Conakry sise à Kaloum. Ce don composé des kits sanitaires, des produits d’hygiène, du savon, de l’eau de javel, du gel hydro-alcoolique, des masques et des thermo flashs rentre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus dans le milieu carcérale guinéen.

La remise de cet important don a eu lieu ce mercredi 15 avril 2020 au sein même de la Maison Centrale de Conakry en présence des plusieurs responsables du CICR en Guinée, des hauts cadres de l’administration pénitentiaire guinéenne et quelques représentants du ministère de la justice.

Le Chef de la Mission du CICR en Guinée qui a procédé à cette remise aux responsables de l’Administration Pénitentiaire a expliqué que ce geste humanitaire fait partie de la contribution de son organisation pour la lutte contre cette pandémie en Guinée. Alpha Oumar Barry a ensuite exhorté les responsables de l’Administration Pénitentiaire guinéenne de faire un partage équitable pour que les détenus bénéficient de ces matériels afin d’empêcher l’entrée du COVID-19 dans cette prison.

« Puisque la pandémie du Coronavirus s’aggrave chez nous et qu’elle touche tout le monde, le CICR a jugé utile de faire quelque chose en faveur des personnes détenus dans les prisons pour continuer à juguler la maladie le plutôt que possible. C’est dans ce cadre que nous avons fait cette donation. Nous attendons du personnel de l’administration pénitentiaire et des détenus qui sont les bénéficiaires, un usage à bon escient. Il ne s’agit pas de stocker ces matériels mais il s’agit de les utiliser, de les distribuer et de faire en sorte que les détenus en bénéficient, que ça continu à empêcher l’entrée du COVID-19 dans ce lieu de détention », a lancé le Chef de la Mission du CICR en Guinée.

Le Secrétaire Général du ministère de la justice qui a représenté son ministre à cette cérémonie a dans son intervention, expliqué que ces kits sont pour lui des armes qui serviront à lutter efficacement contre le Coronavirus en Guinée.

« Ces kits sont pour nous des armes efficaces dans notre lutte contre le Coronavirus. Merci au CICR. Que le représentant du CICR en Guinée soit rassuré de l’usage correct et parfait de ce don qu’il vient de nous faire. La Maison Centrale de Conakry est engagée de plus dans le combat pour la lutte contre le COVID-19 en Guinée », a rassuré Ibrahima Chérif Aïdara.

Après avoir reçu ce don, le Directeur National de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion a de son côté a exprimé son inquiétude vis-à-vis de la vulnérabilité de population carcérale pendant cette période de pandémie. Avant donc de remercier le CICR pour ce geste humanitaire, Charles Victor Maka a tenu à promettre que ces matériels seront utiliser dans l’intérêt des détenus.

« La pandémie du COVID-19 préoccupe à plus d’un titre la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire eu égard à la vulnérabilité de la population carcérale vis-à-vis de certaines pathologies. Même le confinement qui constitue une des mesures de la prévention peut poser problème au niveau des établissements pénitentiaires à cause notamment de la surpopulation, à cause dans certains endroits de la vétusté des infrastructures pénitentiaires, à cause de l’insuffisance de l’espace. Donc nous remercions le CICR qui est un de nos partenaires précieux. Nous ne sommes pas surpris de ce geste humanitaire parce qu’ils ont l’habitude de le faire. Le CICR a participé à changer la physionomie de nos établissements pénitentiaires, ils ont participé à la réhabilitation des infirmeries. Donc nous leur promettons que ce don sera utilisé à bon escient », a laissé entendre Charles Victor Maka.

Du côté des bénéficiaires, c’est la joie. Un des détenus qui a accepté de s’exprimer sous couvert d’anonymat a tout d’abord commencé par remercier le CICR pour ce don précieux. Ce détenu âgé d’une trentaine d’années a laissé entendre que ces matériels vont permettre aux détenus d’empêcher l’entrée du COVID-19 dans cette prison.

« Nous remercions infiniment le CICR pour tous les actes qu’ils sont en train de poser pour les détenus au niveau national et nous de la Maison Centrale de Conakry. Nous encourageons le CICR à continuer sur ce chemin. Ces kits vont nous permettre de faire face au Coronavirus surtout qu’il y a des détenus qui n’ont pas les moyens. Ce don va nous servir de lutter contre le COVID-19 ici en prison »

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023