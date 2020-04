Fermeture des marchés à 16h: Comment la décision est-elle appréciée à Conakry?

CONAKRY-Pour limiter la propagation du COVID-19 dans le pays, le Ministre du Commerce a annoncé que désormais les marchés ne s’ouvriront qu’à 8h du matin pour être fermés à 16h. Mais pourquoi cette décision ?

En marge d’une activité de pulvérisation d’un des marchés de la capitale guinéenne ce week-end, le Ministre du Commerce a annoncé que tous les marchés ne seront ouverts que pour un intervalle de 9h de temps dans les 24h. C’est-à-dire entre 8h et 16h. Pour justifier sa décision, Boubacar Barry ‘’Big-up’’ a expliqué que cela va non seulement permettre de nettoyer les marchés mais aussi de les désinfecter.

« Nous venons de prendre une mesure avec monsieur le Gouverneur de la ville de Conakry où nous avons demandé à ce que les marchés soient ouverts à 8h et qu’ils soient effectivement fermés de toutes activités à partir de 16h. D’une part cette mesure va permettre le nettoyage journalier des marchés et d’autre part permettre la désinfection dans les conditions les meilleures », a annoncé le Ministre Guinéen du Commerce.

Interrogée, Madame le Maire de Kouloum responsable de la gestion des marchés dans sa localité a non seulement annoncé qu’elle veillera au respect de cette mesure mais aussi qu’elle va apporter d’autres dispositions. Pour le faire, Aminata Touré a appelé à une réunion d’urgence ce lundi 13 avril 2020 où elle a invité tous les chefs de quartiers de Kaloum pour réfléchir sur une stratégie à adopter.

« Nous nous sommes en train de prendre des dispositions. Pour commencer, aujourd’hui nous avons une réunion avec les chefs des quartiers (de la Commune de Kaloum ndlr) pour essayer d’informer et de sensibiliser. Nous sommes aussi en train de prendre des dispositions qu’il faut parce que qu’il ne s’agit pas seulement de fermer les marchés mais il faut prendre beaucoup d’autres dispositions. A mon niveau, on a commencé par nettoyer le marché (Marché Niger de Kaloum ndlr) par de l’eau javellisée. Avant cette décision, on avait déjà fermé une journée pour nettoyer complétement les marchés 48h avant le passage de l’équipe de l’ANIES pour pulvériser. Donc il y a des dispositions préalables par rapport à tout ça », a annoncé la Mairesse Kaloum.

Du côté de la Commune de Ratoma, Issa Soumah le maire a indiqué qu’il passera par tous les moyens légaux qui sont à sa disposition pour faire appliquer cette mesure.

« Cette décision n’est pas pour un individu, c’est pour tout le peuple de Guinée, ça y va de la santé de tout le monde. Nous allons faire respecter cette mesure, je cherche à parler à la police pour que les dispositions qu’il faut soient prises pour faire respecter cette mesure. Tout ce qu’il faut faire pour que cette mesure soit respectée on le fera. J’invite les citoyens au respect strict de cette mesure », a expliqué Maire de la Commune de Ratoma.

Interpellé Abdoulrahimy Diallo, l’Administrateur du marché de Taouyah a affirmé que cette décision du Ministre du Commerce est bénéfique pour tous les guinéens.

« Cette décision a été prise pour aider tous les guinéens. Dans les autres pays les marchés sont ouverts pour quelques temps afin que les gens viennent acheter et quitter mais chez nous ici quand on dit de fermer les marchés à partir de 16h je pense que c’est une bonne chose pour nous. Je demande aux commerçants d’être patients parce que c’est quelque chose de temporaire. Cette décision est bénéfique pour tout le monde mais particulièrement aux commerçants », a déclaré l’Administrateur du marché de Taouyah.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023