"Crimes" et "exactions" en Guinée : Bientôt des "sanctions ciblées" ?

CONAKRY-Face aux "crimes, exactions et arrestations arbitraires" qui continuent de viser ses partisans, le Front National pour la Défense de la Constitution réclame des "sanctions ciblées" contre les hauts responsables gouvernementaux responsables de la "répression violente" et d’autres atteintes graves aux droits humains en Guinée.

Le Front National pour la Défense de la Constitution veut passer à la vitesse supérieure pour faire cesser les « arrestations arbitraires » qui continuent de viser ses partisans après la promulgation de la nouvelle Constitution par le président Alpha Condé. Le FNDC juge "inacceptable" qu’en cette période de la pandémie de COVID-19 qui fait des ravages dans le monde, l’on continue à persécuter les opposants.

Le FNDC promet de publier une liste qu’il va transmettre à des institutions comme la cour pénale internationale (CPI), la commission des droits de l'homme de l'union européenne, la commission des droits de l'homme des nations-unies, le secrétariat d'État américain pour des "poursuites judiciaires internationales" et des "sanctions ciblées".

“Nous allons transmettre cette liste aux institutions ci après: La cour pénale internationale CPI dans sa section persécution et crimes de masses, la commission des droits de l'homme de l'union européenne, la commission des droits de l'homme des nations unies et l'union africaine, Amnesty international, Human Right watch, le secrétariat d'État américain pour des poursuites judiciaires internationales et des sanctions ciblées”, a indiqué Sékou Koundouno.

À ce jour,a-t-il dit, la plupart des militants du FNDC qui se trouvent à Nzérékoré, déchirée les 22 et 23 mars par des affrontements intercommunautaires meurtriers, ont fuit la ville car ils sont menacés de mort par les autorités civiles et militaires. « Il faut que les organisations de défense des droits de l'Homme se lèvent pour dénoncer ce que nos militants et sympathisants sont en train de subir en Guinée Forestière avant qu'il soit trop tard”, soutient Sékou Koundouno.

D'après ce responsable du FNDC, « une liste des cerveaux des violences meurtrières et de l'escadron des persécutions des militants et sympathisants du Front national pour la défense de la constitution Guinéenne FNDC dans la région forestière [ N’zerekore ] sera publiée pour dénoncer toutes ces personnes dont les agissements actuels sont susceptibles de provoquer d'autres violences aux conséquences désastreuses ».

Affaire à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com