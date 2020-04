Covid-19: le président du GOHA lance un appel aux opérateurs économiques

Le Groupe Organisé des Hommes d'affaires (GOHA) a l'agréable devoir d'attirer l'attention de l'ensemble des opérateurs économiques sur le grand danger qui pèse sur la nation et le monde face à la pandémie inexplicable du COVID-19.

C'est le moment de renforcer l'esprit d'unité et de solidarité. C'est pourquoi le GOHA invite tous les opérateurs intervenant en Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute Guinée, Guinée Forestière de ne pas rester indifférents. Ils savent mieux que quiconque les personnes nécessiteuses et les poches de pauvreté autour d'eux.

Au lieu de verser leurs contributions dans des comptes bancaires qu'ils ne maîtrisent pas, et qui allongent la bureaucratie face à une urgence brûlante, il leur est demandé d'intervenir directement, sans intermédiaire, en offrant des kits, masques denrée alimentaires etc... selon leurs capacités en contactant de manière directe les bénéficiaires. Il s'agit d'une démarche plus payante.

C'est cette méthode que le GOHA a utilisé en 2014-2015 contre EBOLA. Soyez vigilants et solidaires en sensibilisant aussi autour de vous. Notre souhait est que les Opérateurs économiques servent d'exemple et soient aux premiers rangs dans la lutte contre le CORONA-VIRUS.

Conakry, le 14 Avril 2020

Le Président

Chérif Mohamed Abdallah