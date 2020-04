Coronavirus : La Pharmacie Centrale de Guinée à l’avant-garde de l’application de la décision du Président Alpha Condé…

CONAKRY- La santé et la sécurité de l’ensemble de son personnel est une priorité pour la Direction Générale de la Pharmacie Centrale de Guinée. Ce mardi 14 avril 2020, tous les travailleurs de la centrale d’achats guinéenne ont été dotés en maques de protection, ainsi que de kits de lavage de mains.

La cérémonie de remise de ces équipements de protection a débuté par une campagne de sensibilisation qui a réuni l’essentiel des travailleurs de la Pharmacie Centrale. Des manutentionnaires aux agents de la Direction Générale, tous ont suivi avec attention les messages véhiculés par le Directeur des Ressources Humaines, Laye Diané. Comment appliquer les gestes barrières à travers notamment le port des masques et la distanciation ; Ou encore le processus de lavage des mains ; Tout a été abordé en français et dans les principales langues nationales du pays.

En procédant à la remise officielle de ces masques, le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée a rappelé que cet acte s’inscrit en droite ligne avec les consignes déjà données par le Président Alpha Condé qui a fait du port du masque un impératif pour tous les citoyens.

« Comme vous le savez la Pharmacie Centrale de Guinée est l’un des maillons forts de la lutte contre le COVID-19 dans notre pays. Pour lutter efficacement contre cette maladie, l’ensemble du personnel doit être en bonne santé. Et cela suppose que chacun d’entre nous respecte les gestes barrières et applique les règles d’hygiène. Ce geste s’inscrit donc dans la vision de Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie », a indiqué Dr Moussa Konaté qui a invité tous les travailleurs de la PCG à être des vecteurs de communication.

« Vous devez non seulement appliquer les gestes barrières, mais également être des vecteurs de communication pour sensibiliser vos familles et votre environnement à la maison », a lancé le DG de la centrale d’achats guinéennes.

En plus d’un lot de masques, chaque travailleur a reçu un kit de lavage de mains. Ces équipements sont également destinés aux membres des familles de tous les travailleurs. Ce qui réconforte à plus d’un titre le Directeur des Ressources Humaines de la Pharmacie Centrale. Laye Diané a invité tout un chacun à appliquer scrupuleusement les gestes barrières pour freiner l’évolution de la maladie en Guinée.

L’un des bénéficiaires de ce geste de la Direction Générale de la PCG n’a pas caché sa joie.

« Tu ne peux travailler que si tu es en bonne santé. Nous avons été sensibilisés sur la maladie. Et mieux, nous avons reçu des équipements de protection pour nous et nos différentes familles. Donc nous ne pouvons qu’exprimer notre satisfaction et remercier la Direction Générale à sa tête Dr Moussa Konaté », a confié un des travailleurs de la centrale d’achats guinéenne.

Les masques qui ont été distribués ont été produits localement. Ils respectent toutes les normes édictées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire qui s’occupe de la lutte contre la maladie du COVID-19.

A rappeler que d’autres citoyens qui constituent le voisinage direct de la PCG ont eux aussi reçu un lot de kits de lavage de mains et de masques de protection.

Africaguinee.com