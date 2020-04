Kindia : deux morts dont un enfant lors d’une intervention musclée de gendarmes à Damakania

KINDIA-Deux personnes ont été tuées suite à une intervention des forces de l’ordre dans la sous-préfecture de Damakania, déchirée par un conflit domanial latent. Les deux victimes sont une vieille et un enfant d’un an six mois, a appris Africaguinee.com.

Depuis un moment, un conflit domanial oppose les citoyens du secteur Kambalia aux habitants du secteur Wondélaya. Chacun réclame la paternité d’un domaine de plus de 554 hectares.

Dans la journée de ce dimanche 12 avril, la tension était vive sur place. Déployées pour le maintien d’ordre, les agents ont agi brutalement, commettant des exactions qui ont coûté la vie à une vieille femme malade et à sa petite fille d’un an.

Ce conflit domanial est latent. Selon nos informations, il date d’une vingtaine d’années dans la sous-préfecture de Damakania.

Suite aux actes de vandalisme enregistrés à Wondéléya, des gendarmes se sont rendus à Kambaliya pour arrêter des jeunes de la localité accusés d’être derrière ces actes. Mais cette opération a mal tourné.

N’nadi Camara âgée de 90 ans et N’na Aicha Sylla sa petite fille de 1 an 6 mois sont décédées sous l’effet du gaz lacrymogène.

Depuis Kindia Chérif Keita

Pour Africaguinee.com