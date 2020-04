Guinée: Pourquoi un vol d’Air France a atterri ce lundi à Conakry?

CONAKRY- Alors que l’aéroport international Conakry-Gbessia est fermé depuis le 23 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre, un vol de la compagnie Air France a atterri ce lundi 13 avril 2020 sur le tarmac de l’aéroport, appris Africaguinee.com.

En effet, le 19 mars dernierla Guinée a fermé ses frontières aériennes aux pays durement touchés par le Coronavirus. Tous les vols commerciaux avec les pays touchés par la pandémie de Covid-19 au seuil de plus de 30 cas ont été suspendus pour un mois à compter du 21 mars 2020, exception faite aux vols cargos et vols humanitaires.

Dans ce contexte, l’atterrissage de ce vol d'Air France a suscité des interrogations d’autant plus que la France fait partie des pays les plus durement frappés par l’épidémie avec 95 403 cas confirmés et près de 15.000 morts.

Interrogée, une source basée à l’aéroport a confié qu’il s’agit d’un vol humanitaire venu pour le rapatriement des ressortissants français désireux de rentrer dans leur pays.

Devenu un véritable casse tête, le Coronavirus pousse certains Etats à organiser le retour de leurs ressortissant bloqués dans différents coins de la planète. C’est le cas de la France. Pour sa part, la Guinée a rapatrié ce dimanche 140 de ses ressortissants qui étaient bloqués en Tunisie.

Depuis le début de l’épidémie, beaucoup d’expatriés sont rentrés dans leur pays respectifs. A la délégation de l’Union Européenne où travaillait le premier signalé en Guinée, presque tout le personnel expatrié a quitté la Guinée, a-t-on appris d’une source proche de l’institution.

A suivre…

Africaguine.com