Conakry : Maafè, nouvel outil innovant de livraison de condiments à domicile…

Si se nourrir est un besoin vital, faire la cuisine est aussi un art qui se pratique et se cultive au quotidien. Ainsi, la tendance d’urbanisation des grandes villes de la République de Guinée en général et la forte concentration d’urbanisation de la zone spéciale de Conakry en particulier est aujourd’hui une opportunité de création d'affaires intelligentes à profit et un cadre propice de réalisation des projets innovants.

Dans cette urbanisation, la création de marchés modernes ou de proximités n’est pas intégrée dans le processus, ce qui est un levier d'action pour la société Maafè dans sa dynamique de livraison sous commande des paniers de condiments et des sauces préparées à travers ses différentes plateformes "Maafè" qui veut dire condiments ou encore sauce.

"Maafè" est un service qui se propose depuis ses différentes plateformes (application mobile, site web et les réseaux sociaux.) de livrer sous commande les condiments sauces, sauces préparées, fruits, légumes, viandes et crustacées. À ce jour, un service formel de cette envergure n'est pas encore d'actualité en Guinée. C'est pourquoi la société "Maafè", se veut être le pionnier de cette activité à Conakry.

Suite aux résultats obtenus des enquêtes menées sur le terrain par la société, nous avons observé que les habitants de certains quartiers, plus particulièrement les femmes mettent assez de temps pour se rendre au marché, où elles subissent toutes sortes de difficultés notamment, les tempêtes de pluie, les boues, le soleil et les bruits pour s’approvisionner d’étalages en étalages, sans omettre les travaux ménagers et d’autres tâches quotidiennes, qui les attendent dès leur retour du marché fatiguées et stressées pour ensuite faire une cuisine qui est parfois méprisée par le chef de ménage (le mari).

Il en est aussi ressorti des témoignages de la plupart des concernées (des femmes), la nécessité pressente d’un moyen leur permettant de gagner en temps et d’alléger leurs difficultés dans les courses. Un service de livraison des condiments sauces étant quasi inexistante sur place, c’est donc la raison principale qui motive la société Maafè à être un acteur pionnier dans le domaine à travers des stratégies adéquates afin de répondre à ce besoin.

La société Maafè se fixe comme objectifs de mettre à la disposition de la population un service de proximité consistant à faire considérablement gagner en temps les ménages, vu que les couples de nos jours ont des préoccupations professionnelles formelles ou informelles et ils ont du mal à gérer leur temps de service et de ménage. Le service Maafè se veut comme une alternative pour cette difficulté. Livrer aux ménages au besoin et à temps les condiments de qualités et tout ceci à un coût raisonnable.