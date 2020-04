N’Zérékoré : les forces de l’ordre accusées de profiter du couvre-feu pour braquer des boutiques

NZEREKORE-A N’Zérékoré, la plus grande agglomération de la Guinée forestière, le couvre-feu rime avec braquage. Les agents déployés la nuit sont mis à l’index par les citoyens.

Des boutiques ont été cambriolées dans la nuit du mercredi à jeudi 9 avril 2020 au quartier Boma a constaté Africaguinée.com. Au moins trois boutiques ont été touchées par des inconnus qui ont emporté des biens avec eux. Alors que le couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin dans tout le pays, des citoyens soupçonnent les forces de l’ordre déployées dans le cadre de cette opération d’être derrière ces vols perpétrés dans la ville.

Des victimes que nous avons interrogées, expliquent : « Nous sommes venus le matin, on a trouvé que notre porte est cassée. Quand on a regardé, on a constaté qu’ils ont pris un rang qui comporte 50 sacs de ciments. Depuis qu’on a ouvert cette boutique on n’a jamais été victime de cambriolage. Ils nous demandent de rentrer à 21h et ce matin on trouve ça », déplore Mamadou Samba Diallo, vendeur de ciment.

‘’Je suis venue le matin, on m’a dit que ma porte est cassée. J’avais trois bidons d’huile qu’ils n’ont pas touchée mais ils ont pris mon argent (600. 000 GNF, ndlr) que j’avais ici et quatre autres bidons vides’’, a raconté Fatoumata Diallo, vendeuse de riz. Elle pointe du doigt les forces de l’ordre.

« Nous nous rentrons à 20h. Si le matin, on vient trouver de telle chose, on ne peut qu’accuser les corps habillés. Même si ce n’est pas eux, mais à pareille circonstance, ce sont eux qui doivent garder les lieux. Au cas contraire, ils n’ont qu’à arrêter cette affaire de couvre-feu, nous-mêmes nous allons garder nos magasins », a-t-elle lancé.

‘’Moi je vends de la fourniture de couture dans ma boutique ici. Le matin quand je suis venue, j’ai trouvé qu’ils ont soulevé ma porte pour avoir accès au magasin. Ils ont pris deux rouleaux, un paquet de ciseau, et 5 complets. Mais je pense bien que ce sont des forces de l’ordre. Parce qu’à l’heure-là ils ont dit que personne ne sort à partir de 21hà cause du couvre-feu. Donc s’il y a vol, ce sont eux qui le font. Et ce n’est pas ici seulement, l’autrefois ils ont cambriolé quatre boutiques ici à Boma’’, dénonce Aminata Condé. Elle lance un appel aux autorités de prendre toutes les dispositions pour sauvegarder les biens des citoyens.

« Ils ont dit que les militaires sont là pour sécuriser la population mais s’ils ne peuvent pas faire cela, le mieux c’est de nous laisser tranquille. Ils n’ont qu’à prendre des dispositions pour que nos biens soient vraiment sécurisés », poursuit-elle.

La semaine dernière, un autre citoyen du quartier Burkina avait aussi été victime des actes similaires. Les assaillants qui ont nuitamment défoncé sa porte ont pu emporter sa moto de service et de l’argent avec eux. Selon les victimes, au moment où il y a le couvre-feu partout dans le pays, s’il y a des cas de vol, les agents de maintien d’ordre sont responsables puisque la ville leur appartient entre 21h-5h.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant Régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél: (00224) 628 80 17 43