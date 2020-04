Covid-19: Les marchés, lieux fertiles à la propagation de l'épidémie à Conakry

CONAKRY- Alors que l’épidémie de Coronavirus continue de s’aggraver en Guinée, le respect des mesures sanitaires de protection font encore défaut, notamment dans les marchés à forte affluence. Des kits sanitaires sont certes présents à l’entrée des marchés, mais les barrières sanitaires notamment les 1 mètres de distanciation ne sont pas appliqués, a-t-on constaté.

Au marché de Sonfonia, commerçants et clients sont exposés. Ils côtoient des tas d’ordures qui dégagent des odeurs nauséabondes. A quelques endroits, on constate quelques kits de lavage de main, mais les gens se bousculent et on constate très peu de citoyens qui portent des masques de protections.

A Lansanayah barrage, ce petit marché accueille une grande foule. Ici, on constate que le respect de la distance n’est presque pas suivi. Les citoyens vaquent à leurs affaires comme en temps normal. Interrogée, une mère de famille venue faire des achats, nous a confié qu’elle utilise des masques pour se protéger de cette malade.

« Au marché de Lansanaya Barrage ici les gens sont entassés. Le matin on se bouscule pour payer les condiments. Personnellement, j’essaye à chaque fois, d’être matinale pour éviter cette foule et j’utilise les masques pour me protéger. Au niveau des points d’entrées du marché, les kits de lavage de mains sont installés mais c’est seulement certaines personnes l’utilisent », a déploré Mariam Sylla qui interpelle l’Etat à renforcer d’avantage les dispositions sanitaires.

Interpelé sur ce sujet, le directeur de cabinet du gouvernorat de Conakry a annoncé l’installation en cours des kits de lavage de mains dans les marchés des cinq communes de Conakry.

« Des dispositions ont été effectivement prises par le gouvernorat. Il a bénéficié de l’ensemble des kits de la part d’une société privée. En rapport avec le plan économique de riposte qui a été présenté par le Premier Ministre, il y a un point qu’on appelle la dératisation des marchés et des débarcadères. C’est là que les marchés trouvent leurs implications. Cela a débuté hier et cela va se poursuivre les semaines à venir. C’est un plan qui associe le Gouvernorat et les communes. Ils ont commencé par la commune de Kaloum et ils vont continuer avec les autres communes durant les semaines prochaines. Pour le kit de lavage des mains dans les marchés, il y a un programme de la Primature et de la fondation de la Première Dame », a déclaré Moundjour Chérif.

Ce jeudi, le Premier Ministre a lancé la campagne de désinfection des marchés de la capitale. Le but est de limiter la propagation du virus.

