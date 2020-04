Coronavirus en Guinée : le "réveil tardif" des autorités va-t-il conduire au "pire" ?

CONAKRY-Trente nouveau cas de Coronavirus ont été recensés ce jeudi 9 avril 2020 en Guinée, qui à l’instar de plusieurs pays du monde, est durement frappé par l’épidémie de Coronavirus. Si pour l’instant la bonne nouvelle est qu’aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, il faut cependant s’inquiéter de la vitesse affolante de la propagation du virus.

A ce rythme, la Guinée risque d’être confrontée à un problème de prise en charge des malades, le nombre de places dans les hôpitaux étant limité. Surtout qu’actuellement, même les cas positifs ne présentant pas de symptômes sont hospitalisés au lieu d’être confinés à la maison où ils pourraient être suivis.

Au-delà de ça, les autorités sanitaires font face à une insuffisance de kits de tests de dépistage alors que les capacités opérationnelles des laboratoires sont fortement limitées à 250 tests par jour, apprend-on. Ce qui fait qu’aujourd’hui, il y a des critères d’éligibilité qui sont définis par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) pour les tests de dépistages. Pour l’heure, les tests volontaires de masse ne sont pas d’actualité.

C’est dans ce contexte que le Ministre de la Santé Colonel Rémy Lamah a admis que la Guinée n’a pas tous les équipements adéquats pour faire face à d’éventuels cas compliqués. « Il faut reconnaître que nous n’avons pas à date tous les équipements adéquats pour des cas compliqués », a admis le ministre de la Santé.

Pour faire face au déficit, les autorités sont tenus obligées de jongler avec les moyens de bord. « Nous avons des équipements de laboratoire qui sont disposés dans certaines régions qui vont être activées dans les jours à venir », annonce-t-il. Mais jusqu’à quand cela va-t-il tenir alors que le nombre de cas confirmés de Covid-19 ne fait que grossir tous les jours ? Nous ne le savons pas.

Une résolution a été prise demandant au Ministère de la Santé et l’ANSS de procéder à la recherche de solutions d’hébergements additionnels.

« Nous anticipons plus ou moins sur une inflation probable des cas positifs et nous savons que nos capacités d’accueil à l’hôpital national Donka, au centre de traitement de Nongo sont fortement limitées. Aujourd’hui, il a été demandé au Ministère de la Santé et l’ANSS de commencer à rechercher des solutions d’hébergement pour des cas qui s’avèreraient positifs très prochainement », a déclaré un officiel guinéen.

L’inquiétude continue de grandir dans la cité. Le pays avoisine déjà les 200 cas confirmés alors qu’à la date du 22 mars, jour du scrutin législatif et référendaire, seulement trois cas étaient recensés. A l’évidence, on se rend compte que c’était le « calme avant la tempête ».

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112