Lutte contre le coronavirus : Mamadou Diouldé Diallo offre 500 kits à la commune de Labé

LABE-Le Secrétaire général du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement a fait un don de kits de lavage des mains à la commune urbaine de Labé. Ce don rentre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID 19 qui sévit en Guinée. C’est en tout 500 kits accompagnés de leurs accessoires que M. Mamadou Diouldé Diallo a offert aux populations de Labé. La remise a eu lieu dans l’enceinte de la commune urbaine de Labé en présence de l’imam Elhadj Badrou Bah.

« Tout le monde sait ce qui se passe actuellement à travers le monde. C’est le coronavirus qui sévit et c’est impératif de lutter contre ce virus. Le conseil communal de Labé avait initié des actions et nous avons tendu la main à des bonnes volontés pour nous appuyer et les gens commencent à répondre. Parmi un ressortissant de Labé, Mamadou Diouldé Diallo, secrétaire général au ministère de l’hydraulique et ancien directeur général de la SEG vient d’agir en nous offrant 500 kits de lavage de mains avec tous les accessoires nécessaires. Nous avons plus de 2000 objets divers. Nous sommes les heureux bénéficiaires si cela se rajoute à ce que la commune a trouvé pour le grand marché de Labé, c’est un grand pas. Dans ce partage nous allons penser aux communes rurales qui nous entourent, parce que si la ville va bien alors que les localités rurales sont exposées c’est un problème. Donc tout le monde sera prévu dans le partage » a déclaré le maire de Labé, Mamadou Aliou Laly Diallo, heureux bénéficiaire.

C’est en présence du grand-imam de Labé, ElhadjBadrou Bah que la remise a eu lieu. Le sage dit ne pas être surpris du geste de Mamadou Diouldé Diallo qui n’est pas à son premier acte pour le bien de Labé.

« toute personne qui contribue de cette façon pour aider les populations à lutter contre pandémie ne peut être autre que du sacrifice pour lui. Nous sommes fiers de toutes les bonnes volontés qui ont fait cette contribution. Ils sont à féliciter et à remercier. Nous avons entendu un nom parmi les donateurs, il s’agit de Monsieur Diouldé, il n’est pas à son premier geste pour Labé, il a donné un lot important de kits pour nous. L’on se rappelle quand il était question de rénover la grande mosquée de Labé, c’est un des fils de Labé qui avaient mis la main dans la poche pour faire la charpente de la mosquée. Quand il a fallu trouver des tapis, la plus grande partie avait été offerte par Monsieur Diouldé, c’est pour vous dire qu’il n’est pas à son premier acte pour nous, c’est son habitude, nous invitons les autres à faire comme lui » s’est réjoui l’inspecteur régional des affaires religieuses de Labé qui à son tour a offert un million de francs guinéens pour appuyer la lutte contre le covid 19

Pour le député de Labé, la lutte contre la maladie doit être au centre des actions dans le monde rural : « nous nous sommes dans la commune mais comme c’est une pandémie, la chaine de contamination s’effectue à travers les frottements. Si Labé mobilise 500 kits et qu’on ne pense pas aux communes rurales, nous disons que nous ne sommes pas protégés », a indiqué l’honorable Cellou Baldé.

En marge de cette remise, plusieurs ONG et structures ont aussi fait un geste de bonne volonté ainsi que le député de Labé, honorable Mamadou CellouBaldé.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45