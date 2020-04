Deux locotracteurs du chemin de fer du Projet Boffa-Boké en partance de Chine pour la Guinée

Dans le cadre du projet Boffa-Boké, le Consortium et son partenaire WCRG construisent une voie ferrée de 135 kilomètres pour relier les gisements de Santou II et Houda au terminal portuaire de Dapilon. Pour le fonctionnement de la future ligne prévue pour 2021, deux locotracteurs ont été chargées la semaine dernière en Chine sur le Winning Grace en partance pour la Guinée.

Une des deux locomotives

En novembre 2019, le Consortium avait commandé à CRCC deux locomotives diesel DF8B. En décembre 2019, 14 autres de ces locomotives ont été commandées pour anticiper la gestion de la future ligne.

De type Co’Co’, ces locomotives sont particulièrement adaptées à la traction de trains lourds de marchandises grâce à l'adhérence que leur procurent les essieux supplémentaires. Ce type de locomotives est utilisé pour le transport du fret en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud et dans de nombreux pays d’Europe, comme la fameuse British Rail Class 47 au Royaume-Uni. Elles sont donc particulièrement adaptées au transport de la bauxite, et pourront également servir au transport de matériel de chantier durant les travaux.

Le Consortium a lancé en 2019 le Projet Boffa-Boké, comprenant une ligne de chemin de fer de 135 kilomètres dans un corridor s’étendant du terminal fluvial de Dapilon aux nouvelles zones minières de Santou II et de Houda, et la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine dans la région de Boké. En mars 2019, l’inauguration des travaux de la première nouvelle voie de chemin de fer depuis 50 ans en Guinée avait lieu. L'investissement total consenti pour l’intégralité du Projet Boffa-Boké par le Consortium est estimé à 3 milliards de dollars US.

Alors que la pandémie met une partie du monde à l’arrêt, la Chine commence à sortir de cette crise et la Guinée prend des mesures pour protéger sa population. C’est également le cas du Consortium SMB-Winning qui applique depuis plusieurs semaines des mesures de prévention et de protection sur l’ensemble de ses sites pour la sécurité sanitaire de ses employés, de ses partenaires et des communautés. Ces mesures permettent ainsi au Consortium SMB-Winning de continuer ses activités dans la région de Boké tout en garantissant la santé de tous.