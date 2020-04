Coronavirus: Que fera Alpha Condé pour aider les ménages et les entreprises ?

CONAKRY- Déjà "groggy" par les manifestations depuis le mois d’octobre dernier, l’Economie guinéenne commence à ressentir les effets de la pandémie de Coronavirus qui frappe de plein fouet la planète. Face à cette situation, le gouvernement guinéen réfléchit à un « plan Marshall » pour venir en aide aux entreprises et aux ménages, a appris Africaguinee.com.

C’est dans ce cadre qu’un travail d’analyse profonde de l’impact direct et indirect de l’épidémie de Coronavirus sur l’Economie a été entamé, en vue de proposer des mesures d’accompagnement. Tous les secteurs sont concernés, apprend-on, d’une source bien informée.

« Des mesures doivent être annoncées dans les meilleurs délais. Que ce soit pour les entreprises grandes ou petites, ainsi que les ménages…bref toute la chaine économique sera incluse dans ce plan d’accompagnement », explique notre source.

« Il ne suffit pas de réagir pour réagir en faisant du mimétisme. C’est à dire en se disant que tel pays a réagi de cette façon, et que donc nous aussi nous devons suivre. Nous n’avons pas les mêmes structures économiques ni les mêmes spécificités. C’est pourquoi on nous a demandé de faire une étude sereine et objective sur l’ensemble des secteurs. Ensuite voir quelle solution d’appui faut-il apporter pour que les entreprises puissent garder les emplois et faire en sorte que l’activité économique à l’interne ne soit pas trop impactée par cette crise », précise la même source.

L’épidémie de Coronavirus continue de se propager en Guinée avec 51 malades hospitlisés. Une vingtaine de cas a été confirmée ce jeudi dont 12 cas parmi le personnel d’appui de la présidence. C’est dans ce contexte d’inquiétude que le Conseil d’administration du FMI a approuvé ce jeudi 2 avril 2020, un décaissement de 23,5 millions de dollars pour la Guinée, dans le cadre de la quatrième revue de l’accord de facilité élargie de crédit.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112