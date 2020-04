79 députés pour le RPG au Parlement :"Un vaste gâchis...", réagit Bah Oury

CONAKRY- L’opposant Bah Oury a vigoureusement réagi sur les résultats provisoires des élections législatives controversées du 22 mars en Guinée.

Ces résultats donnent l’écrasante majorité au parti au pouvoir, le RPG arc en ciel avec 79 députés. « Un vaste gâchis ! », réagi Bah Oury qui soutient que cette Assemblée n’a aucune légitimité.

« Nous assistons à un vaste gâchis qui fait que les luttes politiques et les acquis démocratiques depuis le début des années 90 par l’instauration du multipartisme, sont en train de voler en éclats. Cette Assemblée n’a aucune légitimité et elle n’a aucune reconnaissance nationale et internationale. Elle consacre la mise en place du parti unique sur le plan officiel. C’est un retour en arrière qui fera que ça aura des conséquences politiques très fâcheuses maintenant et après », a réagi Bah Oury qui été interrogé ce jeudi 2 avril 2020 par Africaguinee.com.

Boycottées par les principaux partis de l’opposition, les élections législatives du 22 mars ont été écornées par des violences qui ont fait des dizaines de morts. Le RPG arc-en-ciel n’a pas encore réagi face à ces résultats.

