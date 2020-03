Moustapha Naité rassure : « Pas de panique… Je me sens globalement bien »

CONAKRY- Ce sont les premiers mots de Moustapha Naité après la confirmation de son cas de Coronavirus. Le Ministre des Travaux Publics a rassuré qu’il se « sent globalement bien » et qu’il s’est mis en isolement pour éviter la propagation du virus.

« Ne me sentant pas bien ces derniers jours, j'ai pris ma responsabilité de me faire dépister au Covid-19. Ce matin, le test est revenu positif. A part quelques quintes de toux et sensation de fièvre, je me sens globalement bien. Je me suis isolé et ordonné le dépistage automatique de tout mon entourage familial, amical et professionnel immédiat », a souligné le Ministre guinéen des Travaux Publics qui promet de respecter scrupuleusement les consignes des médecins.

« Je suivrai les consignes de traitement au Centre National et je vous tiendrai informés de l'évolution de ma situation. Pas de panique. Svp, restez chez vous et suivez les consignes. Prenez soin de vous », a lancé le Ministre Naité.

Africaguinee.com