Guinée: le gouvernement impose de nouvelles restrictions…

CONAKRY-Les autorités guinéennes viennent de prendre de nouvelles mesures dans le cadre de la prévention de la propagation de la maladie à Corona Virus (COVID 19). Des mesures qui vont sérieusement impacter le service administratif.

A compter du lundi 30 Mars 2020, les Chefs de Départements Ministériels et les responsables des organismes publics sont invités à mettre en place, un plan de maintien des activités essentielles, pour la continuité du service public. Pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre, de manière impérative, dans les différents services publics.

1. limiter au strict nécessaire les réunions, les rencontres en salle et les déplacements entre les bureaux ;

2. limiter le regroupement des agents publics dans des espaces confinés ou réduits

3. éviter les rassemblements, séminaires, ateliers, colloques, etc. et annuler ou reporter les déplacements professionnels à l'intérieur du pays

4. éviter les regroupements des usagers du service public et les longues files d'attente, pour le traitement des dossiers ou la délivrance des actes administratifs (passeport, permis, carte d'identité etc. ), en étalant par exemple les rendez-vous pris avec ces derniers ,

5. utiliser les moyens techniques et scientifiques de communication et de partage d'informations, dans le souci de limiter les contacts physiques avec les autres agents et avec les usagers des services publics

6. généraliser l'utilisation des masques, pour les agents en contact avec les usagers et respecter les règles de distanciation d'un mètre ;

7. mettre des kits sanitaires à l'entrée des établissements, pour le lavage des mains et veiller à la propreté et à l'hygiène des locaux et des toilettes destinées aux agents et au public, en procédant à un nettoyage fréquent et à une désinfection systématique de ces lieux ;

8. les bus de transport des agents, les réfectoires ou cantines doivent respecter les règles de distanciation édictées

Ces mesures ne sont pas limitatives et sont reconductibles au-delà de 15 jours, en fonction de l'évolution de la maladie dans notre pays, précise le ministre de la fonction publique, Billy Nakouma Doumbouya.