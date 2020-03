COVID 19 : Vivo Energy Guinée s’engage pour la lutte nationale contre la pandémie

Conakry, République de Guinée, le 27 mars 2020 : La pandémie du Coronavirus ou Covid-19 s’est répandue à travers le monde avec des conséquences sans précédent sur le plan humain et économique. Vivo Energy Guinée, filiale du leader panafricain de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants Shell, n’est pas en reste dans la lutte contre la pandémie et a pris d’importantes mesures.

Tout d’abord, Vivo Energy Guinée marque son engagement à soutenir les initiatives déjà mises en place par l’Etat de la Guinée à travers ses démembrements et les autorités locales, dans la prévention de la propagation de la maladie. Il s’agit de mettre à disposition de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), du matériel de nettoyage, des vide-ordures et des désinfectants hydro alcooliques.

Vivo Energy Guinée continue de renforcer son dispositif de prévention pour protéger la santé de ses employés et de leurs familles, de ses partenaires et de ses clients. Cela se matérialise à travers l’application de mesures barrière strictes : la mise à disposition de désinfectants hydro alcooliques à tous les employés ; le contrôle systématique de température à l’entrée de nos locaux ; l’interdiction de contacts humains à travers les poignées de mains et embrassades ; la restriction des réunions physiques, des voyages ; le réaménagement de nos bureaux et lieux de vie pour respecter la distanciation sociale recommandée par l’OMS. Ces initiatives sont en ligne avec l’ambition d’être la société d’énergie la plus respectée d’Afrique.

Enfin, La continuité de nos services est également une priorité afin de garantir la satisfaction de nos clients en ces périodes difficiles. Vivo Energy Guinée tient à rassurer ses clients que des dispositions adéquates sont prises pour assurer la disponibilité de ses produits dans l’ensemble de son réseau de stations tout en renforçant la vigilance pour le respect des mesures barrière en matière d’hygiène, santé et sécurité. Par ailleurs, la communication avec nos clients est maintenue grâce aux nouvelles technologies. La gestion des commandes clients peuvent se faire par téléphone au 624 93 13 13 ou via messagerie électronique (VivoServiceClientele.Guinea@vivoenergy.com) afin de limiter les déplacements et les risques d’exposition.

Monsieur Abou Sow, Directeur Général de Vivo Energy Guinée, rappelle constamment : « Notre priorité absolue est la protection de nos collègues, partenaires, clients en d’autre termes des personnes ; ce qui exige un respect scrupuleux des gestes barrières et un engagement de tout instant ».

La Direction générale de Vivo Energy Guinée, réitère son engagement à soutenir les initiatives du ministère de la santé et du ministère des hydrocarbures, en matière de sensibilisation des communautés et souhaite un retour rapide à la normale de la situation sanitaire en Guinée et dans le monde.