Conakry : les conducteurs de taxis se fâchent…

CONAKRY-Se déplacer à Conakry ce lundi 30 mars 2020 relève d’un véritable parcours de combattant. Les conducteurs de taxis sont en débrayage. Le constat est patent ce matin sur les grands axes routiers de la capitale. On n’aperçoit aucun taxi dans la circulation. C’est la conséquence directe de la décision du président Alpha Condé qui a limité le nombre de passagers à 3 par voiture, pour éviter la propagation du coronavirus.

Mécontents de l’absence de mesures d’accompagnement, les chauffeurs de taxi ont débrayé ce lundi 30 mars 2020. Aucun taxi n’est visible dans la circulation sur l’autoroute le Prince. Le syndicat des transporteurs avaient portant annoncé l’ouverture des négociations pour plancher sur les mesures d’accompagnement. Le litre essence se vend à 10.000 francs guinéens à la pompe alors que le prix du baril du pétrole a chuté au-dessous de la barre de 30 dollars. Le gouvernement s’est dit ouvert pour diminuer le prix du carburant.

Le président Alpha Condé a décrété l’Etat d’urgence sanitaire pour éviter la propagation du Coronavirus. Parmi les mesures phares qu’il a prises, c’est la fermeture des lieux de culte alors que les transports en commun de la ville de Conakry sont soumis à une limitation de passagers : 3 passagers par voiture, 1 par moto, et 7 à 10 par minibus.

Ces mesures strictes ont été prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus avec comme objectif de combattre et prévenir sa propagation à travers le pays.

Regrettant le non-respect de ces mesures, ce dimanche 29 MARS, le ministère de la Sécurité a mis en garde les contrevenants. « Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile en appelle au civisme de tous et de chacun car le non-respect desdites mesures constitue une mise en danger de la vie d’autrui. Il rappelle qu’au terme du Code de Santé Publique et du Code Pénal, quiconque, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse et dangereuse s’expose à des poursuites judiciaires », a prévenu le département dirigé par Albert Damantang Camara.

A suivre...

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com